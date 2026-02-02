City Cars – Kia lance en Tunisie le SUV EV3, sacré Voiture de l’Année au niveau Mondial

Sous l’impulsion d’une vision avant-gardiste, Kia poursuit sa transformation stratégique vers une mobilité totalement décarbonée. Après les succès retentissants des modèles EV6 et EV9, le constructeur sud-coréen franchit une étape décisive avec le lancement du Kia EV3, un SUV urbain compact conçu pour démocratiser l’excellence électrique.

City Cars - Kia: Un engagement pionnier pour la Tunisie

Le lancement de l’EV3 en Tunisie est porté par City Cars, partenaire historique de la marque. Pour Riadh Annabi, Directeur Général de City Cars, ce nouveau modèle marque un jalon stratégique pour proposer une gamme électrifiée répondant aux attentes de tous les segments du marché local.

L’adoption de l’électrique est soutenue par un écosystème robuste:

• Expertise réseau: City Cars s'appuie sur une vingtaine d'agents agréés formés aux spécificités de l’électromobilité.

• Infrastructure de recharge: Le réseau dispose déjà de bornes de 60 kW à Tunis, Sousse, Monastir, Sfax et Gabès, permettant de récupérer 80 % d'autonomie en 30 minutes environ.

• Expansion 2026: Le maillage territorial sera renforcé au premier semestre 2026 avec de nouvelles installations à Gafsa et Djerba.

• Accompagnement client: Le programme exclusif Green Tie Program (GTP) assure un suivi personnalisé pour garantir une transition sereine aux nouveaux conducteurs.

Kia EV3: L’excellence technologique récompensée

Sacré Voiture Mondiale de l’Année 2025, le Kia EV3 se distingue par une autonomie impressionnante pouvant atteindre 605 km. Disponible en quatre finitions (Air, Earth, Earth Plus et GT-Line), il est proposé à partir de 104 980 DT.

Un concentré d'innovation à bord:

• Design futuriste: Signature lumineuse "Star Map" et jantes en alliage de 17 ou 19 pouces.

• Expérience numérique : Un triple écran panoramique, incluant un ordinateur de bord de 12,3 pouces et une compatibilité totale avec Apple CarPlay™ et Android Auto™.

• Sécurité avancée: Équipé des dernières aides à la conduite, dont la reconnaissance des panneaux (ISLA), la détection de vigilance (ICC) et une caméra 360° pour les versions supérieures.

• Confort Premium: Climatisation bi-zone, système audio Harman Kardon® et navigation intégrée avec cartographie de la Tunisie.

Avec l’arrivée de l’EV3, Kia et City Cars confirment leur rôle de leaders de la mobilité durable, offrant une solution concrète, moderne et accessible pour l’avenir de l’automobile en Tunisie.



