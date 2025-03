Une merveilleuse Tunisie sous le regard du peintre anglais Stephen Farthing RA

Fasciné par la luminosité exceptionnelle qui éclaire divers sites archéologiques et paysages de la Tunisie, le peintre anglais de renom Stephen Farthing RA a laissé libre cours à son talent. De grands tableaux ont ainsi traduit sa vision d’un ressenti fort, en arpentant Carthage, en contemplant la mer, en admirant les mosaïques et en visitant des édifices de diverses époques, à Tunis et à l’intérieur du pays. En trois années de séjour en Tunisie, accompagnant son épouse diplomate américaine, Stephen Farthing RA est très marqué par «cet univers si riche, si attachant», qu’il n’avait pas connu auparavant. A la veille de son départ, alors que s’achève la mission de son épouse, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Roddy Drummond, lui a rendu hommage à la faveur d’une rencontre autour de ses tableaux peints en Tunisie.

Stephen Farthing RA ne cache pas son émerveillement. «Ce n’est pas la relation spectaculaire entre la terre, la mer et le ciel à Carthage qui m’a poussé à commencer à peindre sur ce sujet, dit-il. Ce sont mes promenades sur les sites archéologiques, où je ne voyais pas seulement les vestiges rocheux des cultures passées contre le bleu méditerranéen, mais aussi les fragments de mosaïques, de pierres travaillées et de lapis que je trouvais dans la poussière à mes pieds».

Œuvres J.M.W. Turner

«Tout cela, poursuit-il, m’a fait penser au peintre paysagiste anglais J.M.W. Turner qui, au début du XIXe siècle, a peint dix tableaux de Carthage. Ce qui m’a intrigué, c’est que, malgré l’intérêt de Turner pour la "vérité" et la nature, il n’a jamais visité Carthage autrement qu’à travers sa lecture de L’Énéide de Virgile, et à travers les images que ce texte a fait naître dans son esprit.

Ainsi, les tableaux de Turner ont été peints au passé. Mon objectif était de peindre Carthage au présent. De construire une image à la fois nourrie par l’observation du paysage et par des découvertes dans les musées, notamment à la Tate Britain à Londres et au musée national du Bardo à Tunis. Le reste provient de mon imagination.

Dans ces images, des formes animales peuvent apparaître à partir des reliefs rocheux. Des yeux puniques peuvent surgir, des ombres sombres flottent dans les baies où la lumière et la brume marine brouillent la distinction entre terre, mer, air et brouillard. Ce qui en ressort, je l’espère, est un lieu magique qui parle autant de notre perception des lieux que du temps et des spectateurs, et pas seulement de mon imagination.» Stephen Farthing RA est né à Londres, où il a commencé son éducation artistique à la St Martin’s School of Art (1969-73), avant de poursuivre une maîtrise en peinture au Royal College of Art. Il a ensuite obtenu une bourse pour étudier à la British School de Rome. Depuis sa première exposition personnelle à la galerie du Royal College of Art en 1977, il n’a cessé d’exposer un peu partout. Ses expositions personnelles les plus récentes incluent The Back Story à la Royal Academy of Arts en 2010, Titian’s Ghosts à Ham House (National Trust, Londres) en 2010, The Miracle Paintings à la cathédrale de Salisbury en 2018, et Strike a Pose, Stephen Farthing & the Swagger Portrait en 2024 à Kenwood, Londres.