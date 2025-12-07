Au cœur des visages de Walid Zouari : une captivante humanité

Par Ali Louati - Selon l’inspiration du moment, Walid Zouari varie la charge d’émotion dont il dote ces visages qu’il n’a cessé de produire après sa période abstraite. Néanmoins, qu’il les traite en graphismes précis ou en touches d’un lyrisme allusif, il y raconte toujours l’histoire d’une fascination.

Isolés sur de ronds supports en toile ou en céramique, ou bien rassemblés en foules grouillantes dans de vastes compositions, les visages disent ce retour empressé vers une humanité qu’il figure en masques impassibles, en faces souriantes ou renfrognées, voire en cocasses caricatures… On ne saura, probablement, jamais les raisons profondes de la récurrence de cette typologie, mais on pourrait y voir une heureuse réconciliation de l’artiste avec une réalité sensible où il puise, aujourd’hui, l’essentiel de son inspiration, et dont il fut, un moment, distrait par les élégances de l’abstraction. On y verrait aussi, par métaphore, l’isolement d’une conscience chagrine ou amusée, selon le cas, devant la multitude, ou encore un désir pieux et fraternel de se reconnaître dans l’autre… Le poète portugais Fernando Pessoa ne disait-il pas : «Tant de visages singuliers… Tous les visages sont singuliers, et rien ne donne autant le sens du sacré que de beaucoup regarder les gens…» ?.

Ali Louati

