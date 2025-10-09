Sortie au théâtre, sortie à la vie: La scène de théâtre, miroir de notre société, ici et maintenant (Album photos)

Sixième édition de "Sortie au Théâtre", baptisée cette année au nom de Fadhel Jaziri, récemment disapru. Initiée et mise en œuvre par le Pôle Théâtre et Arts Scéniques du Théâtre de l’Opéra de Tunis, lors de la pandémie du Covid qui avait étranglé nos existences dans l’étau de l’angoisse et de la solitude du confinement, la proposition avait pour fonction de procurer une bouffée d’oxygène permettant de survivre grâce à l’art du théâtre, prescrit alors comme remède et consolation à nos maux.

Depuis lors, et parce que le concept en était cohérent, juste et porteur d’ambition, l’évènement a naturellement acquis validation en prenant sa place dans l’agenda culturel au point d’en figurer comme un moment phare qui inaugure et éclaire la saison.

Ainsi, et de rencontre annuelle dédiée au quatrième art, Sortie au Théâtre a pris l’envergure d’une incontestable plateforme de valorisation de la création scénique contemporaine; à la fois vitrine du potentiel artistique à travers les œuvres récentes et rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour l’ensemble de ceux qui font vivre l’écosystème du théâtre tunisien.

Pour cette sixième édition baptisée au nom de Fadhel Jaziri, qui vient juste de tirer son ultime révérence, les équipes du Pôle Théâtre et Arts Scéniques ont fait preuve d’un grand savoir-faire pour assurer avec dignité, admiration, reconnaissance et émotion, une journée d’hommage; une célébration à la hauteur de l’immense réalisateur et homme de théâtre, de sa personne, de son parcours et de ses multiples accomplissements.

La qualité, la valeur d’un tel évènement se jaugeant au contenu de la programmation, le Pôle Théâtre et Arts Scéniques a construit celle-ci sur la base de sept pièces de création récente, dont certaines inédites. De production publique ou privée, elles proviennent de Tunis, de Nabeul et de Sfax. De par les thématiques traitées, les démarches esthétiques, les choix dramaturgiques proposés, l’architecture d’ensemble de la programmation est conçue à la façon d’un puzzle représentatif de notre époque et dont chaque élément reflète les préoccupations, les doutes, les questionnements qui traversent, bousculent, malmènent et animent la société et qui la rendent vivante, résiliente.

Quant à l’impact de la proposition sur la cible à laquelle elle s’adresse, c'est-à-dire ce moment magique où l’œuvre d’art prend vie au contact du public, le fait est indéniable! Salle comble à chaque séance, audience tous âges confondus, ambiance générale d’excitation fébrile et de curiosité insatiable, en particulier lors des débats ouverts dans le hall de la salle de l’opéra transformée en agora où chaque représentation donne lieu à des échanges animés avec les auteurs, les professionnels et les critiques.

