La startup “PayDay” et la “BTE” lancent une nouvelle dynamique bancaire à fort impact RSE

La Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) renforce son positionnement de banque innovante en intégrant l’écosystème PayDay en tant que partenaire bancaire stratégique.

Ce partenariat repose sur l’offre PayDay, une solution digitale de financement de la paie couplée à une assurance groupe, créatrice de valeur pour les entreprises, les employés et les banques partenaires. À travers cette collaboration, la BTE renforce son positionnement de banque innovante, engagée dans une vision néo-banque fondée sur la digitalisation de l’offre, l’amélioration de l’expérience client et le développement de nouveaux usages financiers, dont le BNPL, favorisant l’acquisition et la fidélisation de la clientèle. Pour PayDay, cette étape constitue une reconnaissance institutionnelle forte de la pertinence de son modèle, de son impact RSE, et de sa capacité à accompagner la transformation des offres bancaires.

Ensemble, PayDay et la BTE contribuent à une finance plus inclusive, digitale et durable.