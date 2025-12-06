Une démarche artistique distinctive et une expression forte qui interpelle. Walid Zouari a remporté le Grand Prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques, pour son œuvre intitulée «Visages sur le mur de la mémoire». A 56 ans, cet artiste-peintre talentueux qui s’accomplit dans la sérénité et le calme se voit ainsi récompensé par la capitale tunisienne, après avoir remporté succès et distinctions dans de nombreux pays étrangers. Diplômé en communication de l’EAD Tunis (1997), Walid Zouari avait enchaîné les résidences artistiques, notamment à la Cité internationale des arts à Paris (2004), et les expositions personnelles et de groupes. C’est ainsi qu’il exposera ses œuvres à Paris, Vienne, Monaco, Marrakech, Amman, Abu Dhabi et Doha, ainsi qu’en Chine.

Visages et murs

Dans «Visages sur le mur de la mémoire», Walid Zouari inscrit la trace du temps dans la matière même de la peinture. Sur cette surface qui devient un véritable palimpseste, des visages apparaissent, s’effacent, se répondent — autant d’expressions éphémères dans le temps, suspendues entre présence et disparition. L’artiste convoque le passé sans nostalgie: il le réinvente. Par le jeu des transparences, des empreintes et des pigments, il fait dialoguer les codes esthétiques de la tradition tunisienne – ses rythmes, ses textures, ses teintes telluriques – avec une écriture plastique contemporaine, libre et épurée. Le mur, ici, n’est pas une frontière mais un espace de passage. Il relie les générations, les regards, les récits. Les visages qu’il porte sont à la fois ceux des ancêtres et des vivants, témoins d’un patrimoine qui refuse l’immobilité.«Je peins des présences fugitives, des traces d’humanité qui traversent le temps», confie Walid Zouari. «Chaque visage n’est pas un portrait, mais une mémoire en devenir.» En distinguant cette œuvre du Grand Prix de la Ville de Tunis pour les arts plastiques, la capitale rend hommage à une démarche rare: celle d’un artiste capable d’unir mémoire et modernité, de tisser entre héritage et création une même matière sensible. «Visages sur le mur de la mémoire» se dresse ainsi comme une métaphore de la Tunisie contemporaine — fidèle à ses racines, mais résolument tournée vers l’avenir.

