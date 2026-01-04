La PME innovante en Tunisie

Pour accroître les exportations, un label ‘’PME Innovante’’ sera créée au cours de l’année 2026 dans le cadre d’une stratégie nationale de promotion de cette catégorie d’entreprise, favorisant par ailleurs la transition numérique. Aussi, le startup-up Act bénéficiera d’une révision de sa législation pour apporter plus de souplesse et mieux d’incitations. Dans le même élan, un référentiel national pour la PME verte sera établi, apportant notamment un programme de sa mise à niveau environnementale visant particulièrement sa décarbonation, en vue de renforcer sa compétitivité et sa durabilité.