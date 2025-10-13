Français
العربية
Newsletter Abonnez-vous
X
  1. Accueil
  2. News
Partager tweeter
News - 13.10.2025

L’ONU : Réforme indispensable ou réforme impossible ? Un ouvrage collectif qui servira de référence

L’ONU : Réforme indispensable ou réforme impossible ? Un ouvrage collectif qui servira de référence

Mirage ? Ou, malgré le scepticisme américain, une voie salutaire pour préserver le multilatéralisme comme outil de paix et de coopération ? Le général de l’ONU prononcera ce mercredi 15 octobre un discours qualifié d’important afin d’informer les États membres du projet de réforme de l’organisation. A Tunis, le Laboratoire de recherche en droit international et comparé, fondé par le Pr Rafaâ Ben Achour en 1992, présente le vendredi 24 octobre 2025 son ouvrage collectif intitulé : « L’ONU : Réforme indispensable ou réforme impossible ? ». Il s’agit des actes du colloque organisé les 2 et 3 mai 2024, par le Laboratoire dirigé par la Professeure Mouna Kraiem.

La présentation le vendredi 24 octobre 2025 aura lieu à 14 h30 à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis dont relève le Laboratoire.
 

Envoyer à un ami Imprimer
Vous aimez cet article ? partagez-le avec vos amis ! Abonnez-vous
commenter cet article
0 Commentaires
Article précédent Document – La conférence de l’Ambassadeur ...
Article suivant Douze sculpteurs en exposition collective : ...
X

Fly-out sidebar

This is an optional, fully widgetized sidebar. Show your latest posts, comments, etc. As is the rest of the menu, the sidebar too is fully color customizable.