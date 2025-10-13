L’ONU : Réforme indispensable ou réforme impossible ? Un ouvrage collectif qui servira de référence

Mirage ? Ou, malgré le scepticisme américain, une voie salutaire pour préserver le multilatéralisme comme outil de paix et de coopération ? Le général de l’ONU prononcera ce mercredi 15 octobre un discours qualifié d’important afin d’informer les États membres du projet de réforme de l’organisation. A Tunis, le Laboratoire de recherche en droit international et comparé, fondé par le Pr Rafaâ Ben Achour en 1992, présente le vendredi 24 octobre 2025 son ouvrage collectif intitulé : « L’ONU : Réforme indispensable ou réforme impossible ? ». Il s’agit des actes du colloque organisé les 2 et 3 mai 2024, par le Laboratoire dirigé par la Professeure Mouna Kraiem.

La présentation le vendredi 24 octobre 2025 aura lieu à 14 h30 à la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis dont relève le Laboratoire.

