Prix littéraires: une moisson à améliorer (Album photos)

Le cru 2025 des Prix d’encouragement de l'Etat à la production littéraire et scientifique n’a pas tenu toutes ses promesses. Après une interruption de 20 ans, et malgré la valeur symbolique et financière (10.000 D pour chaque lauréat) de cette distinction, sur 11 prix institués, cinq n’ont pas été attribués soit faute de candidatures, soit faute de candidatures conformes aux critères fixés (décret gouvernemental n° 2021-76 du 21 janvier 2021). Les jurys n’avaient pas un large choix: au total 69 dossiers ont été déposés, et seulement 37 ont été retenus. Ils ont veillé cependant à la qualité des œuvres qui seront primées et abouti à la proclamation du palmarès suivant:

1. Prix national des études en arts et esthétiques : prix non attribué, faute de candidatures conformes aux critères établis

2. Prix national des études littéraires : « Une expérience dans la création », de Khemaies Amara

3. Prix national des études en humanités : prix non attribué, faute de candidatures conformes aux critères établis

4. Prix national des études maghrébines : prix non attribué, faute de candidatures

5. Prix national pour l’identification des manuscrits : prix non attribué, faute de candidatures conformes aux critères établis

6. Prix national pour le roman : « L’heure de Noé », de Sofiane Rejeb

7. Prix national pour le récit : « Aventures d’un maître d’école dans des zones rurales », de Mehdi Ben Maatoug,

8. Prix national pour la création théâtrale : « Situation confuse», de Faycel Hamdi,

9. Prix national de poésie : Chants pour des saisons de nostalgie, de Khaoula Ben Sik Salem,

10. Prix national de composition dans le domaine des dictionnaires et des encyclopédies : prix non attribué, faute de candidatures

11. Prix national d’écriture juvénile : Tu es belle » d’Ismahen Ferjani

La cérémonie de remise des prix, organisée le vendredi 26 décembre 2025 à la Bibliothèque nationale, a offert l’occasion à la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, de saluer les efforts de la Direction générales des lettres et d’encourager un plus grand nombre d’auteurs à postuler à ce concours.