Exposition de Béchir Boussandel à Bhar Lazreg: Que murmurent les vagues de l’identité ?

Par Hassan Arfaoui - Le Centre d’art B7L9, implanté par la Fondation Kamel Lazaar à Bhar Lazreg, accueille jusqu’au 30 mars 2025 l’exposition «Tenté par d’autres soleils», de Béchir Boussandel. Dans cette première institutionnelle en Tunisie, l’artiste dévoile une œuvre où l’identité se défait de ses contours rigides et se présente mouvante et glissante, à l’image de l’eau qui imprègne les toiles de l’artiste.

Une identité fluide, entre enracinement et mouvement

Né en France dans une famille originaire de Bizerte, Boussandel a exploré un chemin artistique entre peinture, installations et matières hybrides, créant un langage visuel où le territoire et la mémoire dialoguent avec le geste plastique. Loin d’une identité figée, il exprime une existence en perpétuelle transformation, où l’eau devient une métaphore du mouvement intérieur.

Dans le processus créatif de l’artiste, l’eau est une matière vivante, un élément indiscipliné qu’il intègre à sa pratique. Sur les toits de Bizerte, ses toiles se laissent imprégner, absorber, métamorphoser par l’humidité et la lumière, comme si elles captaient la respiration même du paysage. Les pigments se diluent, les formes émergent au gré des caprices de l’eau, créant une cartographie sensible de l’instant.

La Méditerranée, entre lumière et vertige



Si l’eau façonne l’œuvre de Boussandel, c’est parce qu’elle façonne aussi les destins. La Méditerranée traverse son travail, à la fois mer nourricière et frontière redoutable, lieu d’échanges autant que territoire d’exil et de naufrages.

Elle unit et sépare, elle attire et menace, oscillant entre accueil et éloignement, promesse et perte. Un miroir aux reflets changeants, où le bleu profond se mêle aux traces d’un monde en perpétuel mouvement. Dans cet espace, les œuvres oscillent entre le solide et l’évanescent. Des sculptures en verre soufflé surgissent comme des îlots fragiles, agrémentées de silhouettes d’oiseaux en métal, suspendus entre envol et enracinement. Le verre, translucide et délicat, évoque les âmes en quête de passage, tandis que le métal, dense et rugueux, inscrit dans la matière le poids des racines et de la mémoire. Envol ou ancrage ? L’artiste suggère un entre-deux, une oscillation constante entre l’ici et l’ailleurs.

Un art entre mémoire et modernité

L’exposition révèle aussi un dialogue entre savoir-faire artisanal et expérimentation contemporaine. En collaborant avec des artisans du feu, Boussandel prolonge une tradition millénaire de Nabeul tout en lui insufflant une dynamique nouvelle. Le verre soufflé devient un écho aux souffles du vent et des vagues, capturant l’éphémère dans une matière fragile mais persistante.

À travers cette alchimie entre tradition et modernité, le travail de l’artiste évoque les identités en mutation, celles qui oscillent entre l’ancrage et la dérive, entre la réminiscence et la réinvention.

Un parcours qui traverse les frontières

Si cette exposition marque une étape essentielle pour Béchir Boussandel en Tunisie, elle s’inscrit dans un cheminement artistique déjà nourri d’expériences internationales. De Paris à Marrakech et bientôt à Dubaï, son travail s’impose dans des foires et des collections majeures, confirmant une esthétique qui transcende les frontières. Après son passage au B7L9, l’exposition poursuivra son itinérance, portant avec elle ces fragments d’eau, de lumière et de mémoire, comme un mouvement incessant vers d’autres rivages, offrant à chaque escale la promesse d’un nouveau départ.

Une invitation au voyage intérieur

En arpentant «Tenté par d’autres soleils», le visiteur est confronté à ses propres trajectoires, réels ou intimes. L’eau, omniprésente, devient un miroir mouvant, un espace où les contours s’effacent pour révéler d’autres possibles. Ainsi, entre les vagues de l’identité, Béchir Boussandel nous rappelle que nous sommes tous en mouvement, traversés par les courants du temps, des rencontres et des souvenirs.

Comme l’eau, nous épousons les formes du monde, nous le sculptons et nous nous en sommes sculptés, porteurs de mémoires, de cris, de murmures, de silences et de renaissances infinies.

H.A.

