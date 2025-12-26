QNB organise des ateliers financiers pour les élèves de l’école primaire «El Chedly Khaznadar» à Ezzahra

QNB Tunisia a organisé un atelier de formation au profit des élèves de l’école primaire « El Chedly Khaznadar » à Ezzahra, axé sur l’importance de l’éducation financière, la gestion des fonds et la réalisation des objectifs financiers, dans une atmosphère ludique et éducative.

Cette initiative annuelle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la banque visant à renforcer l’inclusion financière en diffusant la culture bancaire et l’éducation financière auprès des enfants, et en leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion efficace de leurs finances.

Au cours de l’atelier, une équipe des collaborateurs QNB a expliqué aux enfants les fondamentaux du système bancaire, les principes essentiels à la gestion efficace de l’argent et l’importance de la planification financière pour réaliser leurs projets futurs. Cette action vise à les sensibiliser dès le plus jeune âge à l’exploration des opportunités futures.

L’atelier a été marqué par une grande participation des élèves à travers des activités interactives leur permettant d’acquérir des notions financières de manière simple et ludique.

À la fin de la séance, des livres et des dictionnaires ont été distribués aux participants afin de les inciter à la lecture, de stimuler leur imagination et de soutenir leur créativité.

QNB Tunisia est présente dans 11 Gouvernorats à travers son réseau d’agences, dont trois agences destinés aux clients First à Tunis, Sousse et Sfax, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis, Hammam Sousse et Sfax et un bureau de change à l’aéroport Tunis-Carthage.



