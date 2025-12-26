L’ATB et Visa International célèbrent les grands gagnants du jeu-concours ATB & Visa à l’occasion de la CAN Maroc 2025

Le 24 décembre 2025, s’est tenue, au siège de l’ATB, la cérémonie de remise des récompenses aux gagnants du challenge organisé à l’occasion de la CAN Maroc 2025. Ce moment festif et empreint d’enthousiasme s’est déroulé en présence des représentants de l’Arab Tunisian Bank et de Visa International.

Les heureux lauréats ont chacun décroché un prestigieux package comprenant vols, hébergements et cadeaux de bienvenue, afin de vivre les émotions de la finale de la CAN directement depuis le Maroc.



À travers ce partenariat, ATB et Visa International réaffirment leur engagement à accompagner, récompenser et fidéliser leurs clients communs.

À la clé : de nouvelles innovations garantissant une expérience client plus fluide et plus satisfaisante, ainsi que des événements majeurs au profit des utilisateurs des cartes ATB-Visa.

Encore toutes nos félicitations aux heureux gagnants !



