Noutayel : l’ingénieur, sculpteur de la force de l’immobilité

Révélation : un talentueux sculpteur mécanique tunisien s’ingénie dans la refonte du métal en pièces artistiques impressionnantes. Noutayel, ingénieur de formation, s’est laissé guider par sa passion d’exprimer à partir de métaux « les émotions humaines, les tensions affectives et les questions métaphysiques qui palpitent au cœur de tous les arts. »

Descendant de Vulcain, le dieu mythologique du feu et du métal, de Vaucanson (1709 -1782), rendu célèbre par son « flûteur », de Duchamp (1887 – 1968), de Calder (1898 – 1976) et surtout de Tinguely (1925 – 1991), il s’inscrit dans l’art cinétique, se réclame du mouvement steampunk, qui a embrassé divers genres artistiques et littéraires dans l’expérimentation d’un monde nouveau. Petites ou grandes, les œuvres de Noutayel que des initiés seulement connaissent, ici-là, à Tunis, Paris, Dubaï, Vienne où le Caire, font désormais le bonheur des visiteurs du Centre des Arts Jerba, ainsi que de la Maison Casabo, Sidi Bou Saïd. La véritable découverte de Noutayel et de son œuvre, nous la devons à Feryel Lakhdar qui lui consacre un très beau livre d’art, illustré par des photos de Hichem Driss, au « précieux regard, sensible et rigoureux ». Cet ouvrage, intitulé « Noutayel, Forces », publié en collaboration avec le Centre des Arts Jerba, offre, en près de 200 pages grand format, une immersion merveilleuse en texte et image, dans un univers des plus captivants. Les textes sont en français et en anglais, les images sont dans les reflets, l’instabilité, l’équilibre, le mouvement difficile à figer.

Feryel, artiste-peintre de renom, qui confirme de beau livre en beau livre son talent d’éditrice, dévoile une plume bien trempée dans l’histoire de l’art, l’interrogation des œuvres, l’analyse de la métaphysique. Son livre vient en notes successives intitulées « bestiaire mécanique », « mouvement », « équilibre » et « inertie ». Elle part à la recherche dans l’œuvre de Noutayel « de la poésie dans le mouvement des rouages », « le passage du monde mécanique au champ infini de la création », « une époque où la mécanique finit par sembler plus humaine dans un monde de plus en plus dématérialisé par l’ère de l’électronique » … Au gré des chapitres, comme pour marquer une pause entre la puissance des œuvres, un texte vif, dense, incisif, et forgé lui aussi par Feryel Lakhdar dans le feu et le métal, interpelle le lecteur. Et si le mouvement n’est autre que la stabilité ? Et, est-ce là « la force de l’immobilité » ? Aussi dur qu’il soit, le métal qui passe sous le feu de Noutayel, devient palpitant.

Quel immense talent !

Fadhel Jaziri qui y a cru, Hichem Driss pour les photos, Mouna Mestiri pour le design, et toute l’équipe réunie par Feryel Lakhdar dans ce « projet », qu’elle a porté de bout-en-bout, méritent hommage.