Tunisie Telecom organise son premier “TT Family Day”: la famille pilier de la stabilité professionnelle et la performance de l’entreprise

Tunisie Telecom a organisé, pour la première fois, le TT Family Day, une journée exceptionnelle dédiée à ses collaborateurs et à leurs enfants. Cet événement, tenu au sein du nouveau siège de l’opérateur, a offert aux familles un moment privilégié de découverte, de détente et de complicité.

Inscrit dans une démarche visant à renforcer le bien-être au travail, la cohésion interne et le climat social, ce Family Day a permis de créer un véritable pont entre la vie professionnelle et la vie familiale, dans un environnement chaleureux, ludique et bienveillant.

Un programme riche et intergénérationnel

La journée a été rythmée par un programme varié mêlant innovation, créativité et divertissement. Un espace de rétro-gaming a rassemblé plusieurs consoles emblématiques des années 90 et 2000 — Nintendo, Wii, PlayStation 1 et Atari — offrant aux enfants une expérience originale et aux parents un agréable retour en enfance, propice aux échanges intergénérationnels. Des ateliers créatifs et artistiques ont également été proposés, notamment des séances de coloriage créatif, des ateliers de création de bijoux et de fabrication de marionnettes ont stimulé l’imagination, développé la motricité fine et encouragé l’expression artistique des enfants.

Les familles ont assisté à un spectacle de magie, suivi d’animations musicales dédiées aux enfants.

Un volet éducatif et de sensibilisation a aussi enrichi le programme, avec un espace abordant de manière ludique les enjeux environnementaux.

Pour clore la journée, une session de karaoké familial a rassemblé enfants et parents dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une initiative fédératrice au service du climat social

Au-delà de l’aspect festif, ce premier TT Family Day a constitué un temps fort pour les collaborateurs de Tunisie Telecom. Il a favorisé les échanges informels, renforcé le sentiment d’appartenance et consolidé les liens humains au sein de l’entreprise. À travers cette initiative, Tunisie Telecom réaffirme encore une fois son engagement en faveur du bien-être de ses équipes, du renforcement de la cohésion interne et de la promotion d’un climat social sain et motivant, favorable à l’amélioration de la performance collective.