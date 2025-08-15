Hafedh Boujmil portera les éditions Nirvana en septembre prochain à Barcelone

Il se bat sur tous les fronts pour faire connaître ses livres et leurs auteurs à travers les continents. Hafedh Boujmil, en éditeur militant, répondra présent lors de la Read Convention qui se tiendra pour la première fois du 17 au 19 septembre prochain à Barcelone. Plus de 220 éditeurs et magazines de plus de 60 pays sont inscrits pour cet évènement qui rassemblera des voix critiques du monde entier. Les participants viendront de l'Algérie, de l'Argentine, de la Belgique, du Brésil, du Canada, de la Catalogne, du Chili, de la Chine, de la Colombie, du Danemark, de l'Égypte, de la France, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iran, de l'Italie, du Kosovo, du Liban, de la Macédoine, du Mexique, du Mozambique, des Pays-Bas, du Pérou, des Philippines, de la Pologne, du Québec, de Espagne, Syrie, Tunisie, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay et Venezuela.

Du Sud Global à la périphérie de l'Europe, l’initiative Read se consolide comme un point de rencontre clé pour les réseaux d'édition engagés dans la pensée critique et l'imagination radicale.

A ses dirigeants rencontrés lors du Paris Market Book, en juin dernier, Hafedh Boujmil n’a pas hésité à donner son accord. L’objectif est de trouver des partenaires pour diffuser et traduire des titres de son catalogue d’ouvrages, voire des co-éditions et autres formes de collaboration. Patient, passionné, professionnel, il s’y applique pour garantir le rayonnement et la pérennité de sa maison d’édition Nirvana.





