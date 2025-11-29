Jilani Benmabarek à Al Kitab avec les copains d’avant (Vidéo et Album photos)

Rarement une présentation d’ouvrage aura été aussi conviviale, agréable et ponctuée d’humour. Jilani Benmbarek qui redoutait son passage à la librairie Al Kitab Mutuelleville pour signer son livre « Lumière sur une aventure » a réussi à en faire un moment très agréable. Son préfacier, Maher Kamoun l’a d’emblée lancé sur la rampe des souvenirs avec Bourguiba et plein d’anecdotes savoureuses, alors qu’il dirigeait Tunisavia, première compagnie aérienne de transport par petits avions. Ses amis d’enfance, de jeunesse et de parcours divers, sont venus lui témoigner de leur amitié profonde. Certains l’ont relancé sans cesse sur des aventures communes: Hamouda Ben Ammar, Hayder Gueddas, Youssef Kotrobi, Ferid Ben Yedder, Habib Ben Jemaa, Youssef Ben Ammar, et d’autres.

La famille aussi, menée par son génial petit fils Slouma, champion arabe en robotique. Il a d’ailleurs été le premier à ouvrir le feu des questions en interrogeant son grand-père Jilani Benmbarek commente il était tombé dans le chaudron de la santé?

L’auteur se pliera avec plaisir à toutes les questions livrant en toute sincérité des réponses édifiante. Plus que des souvenirs, un témoignage précieux, l’ensemble avec verve et finesse. Même ceux qui le connaissent de près et de longue date, découvre en Jilani Benmbarek, un autre talent: celui d’un écrivain captivant.

Lumière sur une aventure

De Jilani Benmbarek

Editions Leaders, 119 pages, 25 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

