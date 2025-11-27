nouvelair lance sa promo Black Friday: 30% de réduction sur tout son réseau

A l’occasion du Black Friday, nouvelair lance une offre exceptionnelle de 30% de réduction sur le prix hors taxes de tous les vols de son réseau au départ et à destination de la Tunisie.

Détails de l’offre

• Période de vente: du 27 novembre au 1er décembre 2025

• Période de voyage: du 27 novembre 2025 au 31 mars 2026, (hors périodes de vacances scolaires).

• Destinations: l’ensemble du réseau nouvelair, notamment la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Italie, la Suisse, l’Espagne, la Turquie, l’Arabie Saoudite, l’Algérie, et le Maroc (depuis et vers la Tunisie).

• Modification / annulation: les conditions tarifaires en vigueur s’appliquent en fonction de la destination et de l’offre choisie.

Grâce à cette offre, nouvelair permet à ses clients de planifier dès maintenant un voyage à prix réduit, que ce soit pour un séjour touristique, un retour parmi les proches ou une escapade spontanée. C’est l’occasion rêvée de découvrir de nouvelles villes ou de profiter de moments conviviaux entre amis ou en famille.

Réservations et informations

• Site officiel: www.nouvelair.com

• Application mobile nouvelair

• En contactant notre service client: +216 36 020 920

• L’agence nouvelair du Centre Urbain Nord, les points de vente nouvelair des aéroports Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

• Ou bien auprès des agences de voyage partenaires

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de 3 aéroports internationaux en Tunisie : Tunis Carthage, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.

