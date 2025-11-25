« Ghalia » : une chanson engagée au cœur des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes

Partout dans le monde, les violences faites aux femmes continuent de briser des vies, de fracturer des familles et de rappeler l’ampleur d’un combat encore loin d’être gagné. En Tunisie, cette réalité prend un visage particulièrement douloureux où 22 femmes ont perdu la vie en 2025 sous les coups de violences. Le 25 novembre résonne comme un rappel brutal : la violence demeure, qu’elle s’immisce derrière des portes fermées ou qu’elle se glisse dans les écrans sous forme de cyberharcèlement, frappant avec une intensité particulière les plus jeunes.

Dans ce climat d’alerte, s’ouvre la campagne internationale des « 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles », célébrée du 25 novembre au 10 décembre, et qui rassemble gouvernements, institutions, associations et citoyen·ne·s autour d’un même impératif : dénoncer, prévenir et éradiquer un fléau qui persiste. C’est dans cet élan collectif que s’inscrit la chanson engagée « Ghalia », un projet artistique pensé pour éveiller les consciences, toucher les émotions et rappeler, avec force et sensibilité, que les violences basées sur le genre demeurent une réalité quotidienne pour des millions de femmes et de jeunes filles.

Une campagne pour dénoncer toutes les formes de violences

Initiée en 1991, la campagne des 16 jours d’activisme met en lumière toutes les formes de violences subies par les femmes : physiques, psychologiques, économiques, sexuelles, mais aussi les violences contemporaines touchant particulièrement les jeunes générations, telles que le cyber-harcèlement. Ce dernier est parfois minimisé, alors même que ses conséquences peuvent être profondes et durables.

« Ghalia », un projet artistique pour éveiller les consciences

« Ghalia », une œuvre artistique engagée qui allie musique et image pour porter un message fort : refuser la violence, valoriser la dignité, protéger les femmes et les filles. La chanson et son clip sont pensés comme des outils de sensibilisation capables de toucher un large public, notamment les jeunes, grâce à un langage artistique accessible et émotionnel.

En mettant en scène des histoires inspirées de réalités vécues, « Ghalia » contribue à briser le silence et à encourager une prise de conscience collective. L’art devient ici un levier puissant pour dénoncer l’inacceptable et appeler à un changement profond des comportements et des mentalités.

Un appel à l’action

À travers « Ghalia », les acteurs engagés dans les 16 jours d’activisme rappellent que la lutte contre les violences faites aux femmes ne doit pas se limiter à une période symbolique de l’année. C’est un combat quotidien, qui nécessite la mobilisation de toutes et tous : institutions, citoyen·ne·s, artistes, médias, écoles, familles.

La chanson devient alors un cri du cœur, un hommage aux victimes, mais aussi un message d’espoir. Chaque geste compte, chaque voix compte. Et grâce à des initiatives comme « Ghalia », les murs du silence se fissurent, laissant place à la solidarité, la justice et l’égalité.

Grâce au soutien financier de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, ce projet réaffirme l’engagement européen en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre toutes les violences basées sur le genre. Cet appui s’inscrit dans une vision visant à promouvoir les droits humains, renforcer les politiques de protection et soutenir les initiatives locales pour une société plus juste et inclusive.

