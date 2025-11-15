Journées de l’Entreprise 2025 à Sousse : le programme intégral

Des thématiques fortes, des intervenants de premier plan et un programme varié: les Journées de l’Entreprise qui tiendront leur 39ᵉ édition les 11 et 12 décembre 2025 à Sousse s’annoncent attractifs.

Parmi les intervenants phares de cette édition :

• Mme Sarra Zaafrani Zenzri – Cheffe du Gouvernement, Tunisie

• M. Dominique de Villepin – Ancien Premier ministre, France

• M. Fethi Zouhair Nouri – Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

• M. Bruno Fuchs – Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, France

• M. Samir Abdelhafidh – Ministre de l’Économie et de la Planification, Tunisie

• M. Sofien Hemissi – Ministre des Technologies de la Communication, Tunisie

• M. Jianping Zhang – Vice-Président du Comité de l’Académie chinoise du Commerce International et de la Coopération Économique (CAITEC), Chine

• M. Mohamed Hedi Safer – Directeur Général des Douanes, Tunisie

Télécharger le programme détaillé

