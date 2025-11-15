Français
News - 15.11.2025

Journées de l’Entreprise 2025 à Sousse : le programme intégral

Des thématiques fortes, des intervenants de premier plan et un programme varié: les Journées de l’Entreprise qui tiendront leur 39ᵉ édition les 11 et 12 décembre 2025 à Sousse s’annoncent attractifs.

Parmi les intervenants phares de cette édition :
    •    Mme Sarra Zaafrani Zenzri – Cheffe du Gouvernement, Tunisie
    •    M. Dominique de Villepin – Ancien Premier ministre, France
    •    M. Fethi Zouhair Nouri – Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie
    •    M. Bruno Fuchs – Président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, France
    •    M. Samir Abdelhafidh – Ministre de l’Économie et de la Planification, Tunisie
    •    M. Sofien Hemissi – Ministre des Technologies de la Communication, Tunisie
    •    M. Jianping Zhang – Vice-Président du Comité de l’Académie chinoise du Commerce International et de la Coopération Économique (CAITEC),  Chine
    •    M. Mohamed Hedi Safer – Directeur Général des Douanes, Tunisie

Télécharger le programme détaillé 
 

