News - 27.11.2025

La Présidente de Malte remet à Mounir Ben Miled le Prix Mare Nostrum Lifetime Achievement 2025

Mounir Ben Miled : Prix mare nostrum lifetime achievement prize

Ancien président de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie, Mounir Ben Miled a remporté le Prix Mare Nostrum Life Time Achievement 2025. Cette distinction lui a été attribuée en reconnaissance pour l’ensemble de sa carrière professionnelle et participation au développement du l'industrie touristique au bassin méditerranéen, ainsi que pour avoir participé activement à l'élaboration des normes de l'hospitalité touristique.
Le prix lui a été remis par la présidente de la République de Malte, Mme Maryem Spiter Dobora, lors d’une cérémonie organisée à la capitale Valette, mercredi soir, à l’occasion du congrès annuel de la Fondation méditerranéenne du tourisme. Un grand nombre d’officiels, de professionnels du secteur, de journalistes et d’éditeurs ont pris part à cette cérémonie et chaleureusement félicité l’heureux lauréat, Mounir Ben Miled, en présence de l’ancien ministre tunisien du tourisme et président de la FIEJ, Tijani Haddad.

 

