Ancien directeur de cabinet du Premier ministre Mohamed Mzali, Mustapha Mnif est décédé vendredi soir. Juriste de formation, enseignant universitaire et avocat au barreau de Tunis, Mustapha (Sadok) Mnif était une figure de proue u mouvement estudantin et dirigeant de l’UGET. Tribun, doté d’une forte éloquence en arabe et en français, très cultivé, il savait retenir l’attention de son auditoire. Lors de ses études universitaires à Paris, alors qu’il préparait son doctorat en droit, au cours des années 1970, il avait noué, en tant que militant destourien, des relations approfondies avec diverses familles politiques françaises, notamment le mouvement des jeunes giscardiens, ainsi que d’illustres ministres.

Mustapha Mnif incarne de nobles valeurs, héritées de sa famille, et a toujours été dans la droiture, l’intégrité et le patriotisme.

Allah Yerhamou.

