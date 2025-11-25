Elyes Ghariani: L’Union européenne à l’épreuve des nouvelles dynamiques sécuritaires

En mars 2025, le Conseil européen et la Commission ont lancé le plan « ReArm Europe », une initiative stratégique destinée à moderniser, unifier et rendre opérationnelles les capacités de défense du continent. Doté d’un budget potentiel de 800 milliards d’euros d’ici à 2030, ce programme mobilise dérogations budgétaires, prêts européens et financements conjoints pour relancer la production d’armements, stimuler l’innovation technologique et asseoir une véritable souveraineté industrielle en matière de défense.

L'objectif est clair : doter l’Europe d’une force capable de réagir avec souplesse, rapidité et cohérence aux crises émergentes — qu’elles soient hybrides, conventionnelles ou cybernétiques — tout en respectant scrupuleusement les cadres juridiques internationaux. Pour y parvenir, des réformes législatives ont été engagées afin de simplifier les procédures d’acquisition, de déploiement et de coopération industrielle, réduisant ainsi délais, coûts et inerties bureaucratiques. Cette stratégie incarne une synthèse exigeante : allier rigueur budgétaire, ambition géopolitique et fidélité aux principes du multilatéralisme.

Cette vision se traduit déjà par des mesures concrètes. Le long des frontières orientales, l’Union adapte sa posture défensive à un environnement sécuritaire en mutation. La Pologne, en raison de sa position stratégique, a déployé environ 40 000 soldats à ses frontières avec la Biélorussie et l’enclave de Kaliningrad, en réponse aux manœuvres russo-biélorusses « Zapad-2025 ». Ce déploiement vise à renforcer la dissuasion sans provocation, marquant un tournant dans la perception des frontières extérieures de l’UE : non plus des lignes administratives, mais des zones de responsabilité collective.

Parallèlement, la force de réaction rapide européenne, unité multinationale de 5 000 militaires, voit ses capacités accélérées. Soutenue par des investissements ciblés dans les stocks stratégiques de munitions, les systèmes de commandement et les infrastructures logistiques, elle incarne une approche pragmatique : anticiper sans alarmer, préparer sans militariser. L’objectif n’est pas d’alimenter une logique d’affrontement, mais de garantir que l’Europe puisse protéger ses citoyens et ses valeurs dès les premières heures d’une crise.

Au cœur de cette transformation, la coopération industrielle constitue le pilier du plan « ReArm Europe ». Plutôt que de multiplier les programmes nationaux redondants, l’UE mise sur la mutualisation : partage des coûts, standardisation des équipements, et intégration des chaînes de valeur. Le Fonds européen de la défense (FEDef) joue ici un rôle central, en finançant la recherche, le développement et la production collaborative d’équipements innovants, avec une attention particulière portée aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire, véritables laboratoires de l’innovation stratégique.

Ces avancées s’accompagnent de réformes institutionnelles majeures, notamment le paquet Omnibus, qui rationalise les procédures d’acquisition conjointe et clarifie les responsabilités entre États membres, institutions européennes et acteurs industriels.

En éliminant les doublons et en accélérant les décisions, ce cadre renforce l’agilité de la chaîne d’approvisionnement tout en garantissant une meilleure traçabilité des transferts. Il permet également d’harmoniser — sans uniformiser — les politiques d’exportation d’armes, dans un souci de transparence et de responsabilité partagée.

En somme, « ReArm Europe » ne se résume pas à un simple effort de réarmement. C’est une réaffirmation stratégique: l’Europe entend désormais assumer pleinement sa sécurité, non par repli, mais par capacité, coordination et crédibilité.

Elle le fait sans renoncer à ce qui la définit — le primat du droit, le dialogue et la recherche d’un ordre international plus stable.

Un cadre financier au service de l’autonomie stratégique

Pour concrétiser ses ambitions, l’Union européenne s’est dotée d’un dispositif financier ambitieux et structuré. Le Fonds européen de la défense (FEDef), doté de près de 8 milliards d’euros, soutient des projets collaboratifs en recherche et développement, avec un cofinancement pouvant atteindre 100 % pour les activités stratégiques. En mobilisant États membres, PME et grands industriels, il contribue à forger un écosystème de défense européen à la fois innovant et résilient.

Ce fonds est complété par l’instrument Safe (Strategic Autonomous Financing Envelope), qui permet à la Commission de lever jusqu’à 150 milliards d’euros sur les marchés financiers pour financer les acquisitions militaires des États membres. Ouvert à des partenaires comme la Norvège, le Japon ou le Royaume-Uni, ce mécanisme élargit la coopération tout en maintenant un contrôle strict sur les technologies sensibles— garantissant que la souveraineté européenne ne soit pas compromise par des dépendances extérieures.

Vers une souveraineté technologique maîtrisée

L’objectif est sans équivoque : réduire la vulnérabilité face à des acteurs tiers. En consolidant une chaîne industrielle intégrée et en stimulant l’innovation locale, l’UE sécurise ses approvisionnements critiques. Des dispositifs comme le «kill switch», capable de neutraliser à distance des équipements en cas d’usage contraire aux engagements européens, incarnent cette approche prudente — où fermeté stratégique et respect du droit international se renforcent mutuellement.

Un cadre réglementaire renforcé pour les exportations d’armes

Cette quête d’autonomie s’accompagne d’une responsabilité accrue.

Adoptée en avril 2025, la décision (Pesc) 2025/779 modernise profondément le régime européen des exportations d’armes. Intégrée à la politique étrangère et de sécurité commune, elle redéfinit les responsabilités des États membres et exige une professionnalisation des autorités nationales, désormais tenues de mener une analyse rigoureuse des risques géopolitiques et humanitaires liés à chaque transfert.

Le paquet Omnibus introduit une typologie différenciée des licences:

• Individuelles, pour les opérations ponctuelles, soumises à un examen exhaustif;

• Globales, pour des livraisons répétées vers un même pays, sous conditions strictes;

• Générales, pour les matériels à faible risque, afin d’alléger les procédures sans affaiblir la vigilance.

Cette gradation adapte le niveau de contrôle à la sensibilité du transfert, tout en assurant une traçabilité renforcée. L’UE applique par ailleurs une politique de destination rigoureuse, fondée sur des évaluations au cas par cas, des embargos ciblés et le respect scrupuleux des résolutions internationales — une vigilance étendue aux technologies à double usage.

Traçabilité, transparence et coopération renforcées

Au-delà des autorisations, l’UE a mis en place un système intégré de traçabilité, fondé sur des plateformes électroniques communes. Chaque transfert peut désormais être suivi de la demande initiale à la livraison finale. Cette transparence facilite aussi la coopération entre États membres, permettant un échange rapide d’informations en cas de risque émergent.

En combinant rigueur normative, souplesse opérationnelle et mécanismes de contrôle avancés, l’Europe affirme une gouvernance des exportations d’armes à la fois ferme sur les principes et agile dans sa mise en œuvre.

Il s’agit d’un levier essentiel pour asseoir la crédibilité et la cohérence de la politique de défense européenne sur la scène mondiale.

Entre convergences stratégiques et divergences géopolitiques

La défense européenne ne se construit pas dans l’unisson, mais dans une polyphonie d’intentions nationales, chacune façonnée par des héritages historiques, des vulnérabilités spécifiques et des visions du monde. Pourtant, cette diversité est portée par des États moteurs dont les engagements, bien que distincts, convergent vers une ambition commune: celle d’une Europe capable de protéger ses citoyens sans déléguer sa sécurité à autrui.

La France incarne cette volonté avec une constance stratégique. Son industrie de défense, sa dissuasion nucléaire et son soutien résolu au plan «ReArm Europe» visent non seulement à renforcer sa propre souveraineté, mais à ancrer l’ensemble du continent dans une autonomie technologique et opérationnelle face à un monde de plus en plus fragmenté.

L’Allemagne, longtemps retenue par les leçons de son histoire, a franchi un seuil décisif. Le «Zeitenwende» n’est pas qu’un changement de doctrine : c’est l’acceptation d’une responsabilité géopolitique accrue, traduite par des investissements massifs et une participation active aux initiatives de défense collective. Ce virage, toutefois, reste délicat — tiraillé entre une nouvelle posture stratégique et une culture pacifiste profondément enracinée dans l’opinion publique.

À l’Est, la Pologne incarne une autre facette de cette transformation. Son effort de défense, l’un des plus intenses d’Europe, dépasse la simple réaction à la menace: il affirme un rôle de sentinelle, de relais logistique et de laboratoire de résilience.

Ce dynamisme redéfinit la géographie stratégique du continent, où les frontières orientales deviennent le cœur d’une solidarité défensive renouvelée — proactive, intégrée, et profondément européenne.

Hors de l’Union mais jamais éloigné, le Royaume-Uni demeure un partenaire incontournable. Ses capacités opérationnelles, son expertise industrielle et ses liens transatlantiques lui confèrent une influence décisive. Son engagement rappelle que la sécurité européenne ne peut se penser en vase clos. Elle s’inscrit dans un dialogue constant avec des alliés partageant les mêmes intérêts vitaux.

Des voix dissonantes: entre prudence diplomatique et résistances politiques

Cette dynamique de renforcement n’est toutefois pas universellement partagée. La Hongrie, sous la conduite de Viktor Orbán, incarne une vision alternative: celle d’une Europe qui doit éviter à tout prix l’escalade, au nom d’un réalisme diplomatique et d’une neutralité de fait. En mettant en garde contre une militarisation perçue comme provocatrice, Budapest souligne une tension fondamentale — entre la nécessité de se défendre et le risque de devenir soi-même un facteur d’instabilité. Ses réserves, souvent exprimées par des vétos, ne relèvent pas seulement de la tactique politique ; elles révèlent une fracture plus profonde sur la nature même de la puissance européenne.

Au-delà de Budapest, d’autres voix, plus discrètes mais tout aussi significatives, nourrissent des hésitations similaires. L’Irlande, Malte ou l’Autriche, attachées à leur neutralité historique, insistent sur la primauté du dialogue. D’autres encore, confrontés à des dépendances économiques ou énergétiques complexes, redoutent les conséquences d’un alignement trop rigide sur une logique de bloc.

Partout, une question revient, lancinante : l’Europe doit-elle viser une autonomie stratégique totale, ou renforcer sa complémentarité avec l’Otan, dont le rôle évolue dans un contexte transatlantique incertain ?

L’Europe face à son destin géopolitique

L’Union européenne se tient aujourd’hui à un carrefour historique. Ce qu’elle construit depuis 2025 — à travers «ReArm Europe», le FEDef, le paquet Omnibus ou la force de réaction rapide — n’est pas un simple réarmement, mais la première pierre d’une souveraineté stratégique assumée, dans un monde où la paix ne se transmet plus : elle se conquiert chaque jour.

Le défi dépasse les budgets, les chars ou les drones. Il est civilisationnel : saura-t-elle défendre la paix qu’elle a inventée par la coopération, sans trahir ses principes ? Sa crédibilité dépendra moins de sa capacité à projeter la force que de sa volonté de l’encadrer — par le droit, la transparence et le dialogue.

L’enjeu est double : protéger sans enfermer, dissuader sans provoquer. Et transformer ses divergences internes non en obstacles, mais en ressources pour forger une stratégie à la fois ferme et nuancée, capable de concilier urgence sécuritaire et patience diplomatique. Chaque veto, chaque accord, chaque investissement dessine les contours d’une Europe future : soit fragmentée par les forces centrifuges de l’histoire, soit unie en une puissance réfléchie, offrant au monde un modèle où la force sert la paix, et non l’inverse.

L’Europe n’a pas vocation à dominer le monde. Mais elle a le devoir de le stabiliser. Et c’est dans cette humilité exigeante — cette ambition mesurée mais inébranlable — qu’elle pourra redevenir ce qu’elle a toujours rêvé d’être : non pas une forteresse, mais un phare.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur

