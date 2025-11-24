Pour une oléiculture durable et résiliente face au changement climatique

Par Asma Mami Maazoun - L'oléiculture dans le bassin méditerranéen est aujourd'hui confrontée aux effets du changement climatique: sécheresses prolongées, températures extrêmes, émergence de nouvelles maladies et apparition de bioagresseurs. Ces contraintes menacent à la fois le rendement des oliveraies et la durabilité des systèmes de production.

STEP-OL: un projet de coopération Italie–Tunisie

Le projet Interreg Next Italie–Tunisie STEP-OL — « Stratégies partagées pour la surveillance, la prévention et le diagnostic précoce des maladies de l’olivier et l’adaptation au changement climatique pour une oléiculture résiliente » — vise à renforcer la résilience de l’oléiculture méditerranéenne. Il rassemble oléiculteurs, chercheurs, associations, industries et citoyens autour de solutions concrètes : utilisation rationnelle des ressources hydriques, diagnostic précoce des maladies, partage de bonnes pratiques entre entreprises tunisiennes et siciliennes. STEP-OL ambitionne ainsi de créer un modèle d’oléiculture innovant et durable, en protégeant un symbole millénaire: l’olivier.

Innovation scientifique et technologique

Le projet s’articule autour de deux axes d’innovation: la mise au point d’une méthodologie de suivi du stress hydrique pour une gestion optimisée de l’eau, le développement d’un système intelligent de détection précoce des maladies et de stratégies phytosanitaires adaptées aux nouvelles menaces. Des initiatives pilotes seront mises en œuvre en Tunisie et en Sicile, accompagnées de transferts de compétences, de formations techniques et d’une stratégie partagée d’adaptation au changement climatique.

Une après-midi thématique ouverte au public

La SMBSA organise une session thématique ouverte à tous le 10 décembre, de 14h00 à 16h00 à Dar Kaboura, Nabeul. Cette rencontre présentera les résultats scientifiques du projet, illustrera les défis climatiques et mettra en lumière les avancées prévues : gestion durable de l’eau, rôle des couverts végétaux, protection phytosanitaire, biotechnologies de diagnostic précoce et initiatives transfrontalières.

Impliquer les citoyens dans la protection des oliveraies

L’après-midi se clôturera par une activité de science participative, invitant le public à contribuer à la collecte d’informations sur l’état phytosanitaire des oliviers. Les participants utiliseront des outils pratiques tels que des fiches pratiques et des applications mobiles pour alimenter une base de données collaborative.

Une démarche collaborative pour un objectif commun

Cette rencontre thématique constitue une étape clé du projet STEP-OL. En réunissant spécialistes, agriculteurs, étudiants, institutions et citoyens, elle souligne l’importance d’une action collective pour moderniser et protéger un secteur emblématique de la Méditerranée.

