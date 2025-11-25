Ce vendredi à la librairie Al Kitab Mutuelleville: Jilani Benmbarek présente son nouveau livre « Lumière sur une aventure »

La Librairie Al Kitab Mutuelleville accueille ce vendredi 28 novembre 2025, une séance de présentation du nouveau livre de Jilani Benmbarek intitulé «Lumière sur une aventure».

Dans ce récit, Jilani Benmbarek nous plonge dans les coulisses de la création de Tunisavia, des performances et des alertes que raconte l’auteur, témoin privilégié et acteur en première ligne. Avec beaucoup d’humour de filiation affectueuse, l’auteur revient sur des scènes vécues avec Bourguiba. Il dresse le portrait de grandes personnalités étrangères rencontrées, d’illustres figures tunisiennes, ministres, P.D.G. de Tunisair, capitaines de l’aviation et du tourisme. Il restitue des moments forts qui ont marqué Tunisavia, des moments difficiles aussi, des défis relevés et des projets restés sans lendemain.

Vendredi 28 novembre 2025, à partir de 16h30

Librairie Al Kitab Mutuelleville, Tunis

Lumière sur une aventure

De Jilani Benmbarek

Editions Leaders, 119 pages, 25 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

Lire aussi

Un livre – témoignage de Jilani Benmbarek : ‘’Lumière sur une aventure’’

Jilani Benmbarek : de grandes qualités, multiples



