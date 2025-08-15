Vient de paraître – Anouar Moalla : Témoin libre d'une époque

En près de 50 ans de carrière journalistique et d’action militante, Anouar Moalla a été au cœur du paysage médiatique, politique et sociétal mouvant en Tunisie. Ses « Mémoires d'un observateur indépendant » qui viennent de paraître sous le titre de « Témoin libre d’une époque », foisonnent d’évocations, de souvenirs, et d’analyses. Issu d’une famille qui a donné à la Tunisie d’illustres figures patriotiques (son père Taoufik Moalla, un fin lettré, Mansour Moalla, ses oncles Mohamed Moalla, éditorialiste au début du siècle dernier, condamné à la prison pour ses écrits destouriens, et libraire, comme son autre oncle Ali Moalla, imprimeur et éditeur, ses cousins et cousines, notamment Fatma Moalla…), Anouar était pétri de belles lettres et de nobles causes. Il choisira d’embrasser la carrière de journaliste et de communicateur, ira alors à l’IPSI et fera ainsi partie de ses premières promotions emblématiques. Il ne savait pas qu’il aller « tomber » dans le chaudron d’une actualité bouillonnante.



Journaliste à la Radio-Télévision tunisienne, chef de la communication à la SNTRI, conseiller de nombreux ministres, dirigeant au sein de l’Association tunisienne de lutte contre les MST et le Sida, chercheur, enseignant, et formateur : il sera sur tous les fronts, souvent en précurseur. Son livre en restituera de multiples aspects.

« L'auteur, écrit Hager Moalla, son épouse qui a vécu avec lui tant de séquences, et partagé son engagement, y relate le parcours d'une vie particulièrement dense:

Sa prime enfance à Sfax, l'évocation de sa période estudiantine à Tunis et de sa vie professionnelle dans divers organismes et entreprises en Tunisie (la Radio-Télévision tunisiennes (RTT), la société nationale de transport interurbain (SNTRI), le ministère du Transport, le ministère des Affaires sociales, le Premier ministère) mais aussi à l'étranger (Abu Dhabi, Ras Al-Khaimah, Amman) en y insérant des tableaux et des situations marquantes et également des portraits de personnes et de personnalités qui ont laissé leur empreinte dans sa vie et qui valent la peine d'être connues.

Ce récit, nourri d’observations fines et de portraits vivants, brosse le tableau d’une époque en pleine mutation. On y croise des figures marquantes, connues ou méconnues, et des scènes qui, au-delà de l’anecdote, révèlent un regard lucide et indépendant sur la société tunisienne et sur le monde.

Plus qu’une autobiographie, c’est un témoignage engagé, libre de toute complaisance, qui restitue la mémoire d’un homme et celle d’un pays.

J'espère que le lecteur trouvera du plaisir à la lecture de ce livre », écrit Hager Moalla, l’épouse de l'auteur

Disponible en librairies : Al-Kitab (à l'avenue Habib Bourguiba, à Mutuelleville et à la Marsa), Babel (avenue du Ghana), au "Gai Savoir" (Place Barcelone à Tunis), à la librairie "Mille-Feuilles" à la Marsa, à la librairie Kacem à Sousse, à la librairie Melek, à Sfax (Bab Bhar).





