Kairouan acclame son illustre fille, Hafida Ben Rejeb Latta (Album photos)

Forte émotion. Soixante-trois ans et six mois après avoir quitté sa ville natale pour « monter » à Tunis poursuivre ses études supérieures puis partir aux quatre coins du monde, elle est revenue de nouveau samedi après-midi parmi les siens. Cette fois, ce sont des retrouvailles exceptionnelles pour Hafida Ben Rejeb Latta, revenue les bras chargés de son nouveau livre « Une fille de Kairouan » (Éditions Leaders).

C’est un ouvrage épais de plus de 400 pages, où elle raconte sa famille, son enfance et sa vie. Un roman d’amour à Kairouan, et une leçon de courage. Dans la magnifique salle richement décorée de l’espace culturel Ben Rejeb, où le fondateur Mohsen Ben Rejeb a laissé ses empreintes, universitaires, parents et amis sont venus revoir leur chère Hafida, l’écouter et lui poser tant de questions. A l’initiative de cette rencontre, le Dr Ridha Kechrid, lui-même enfant prodige de la ville, dira comment lorsqu’il était ambassadeur de Tunisie en Espagne avait connu Hafida et découvert tout son rayonnement dans le petit village côtier près de Valence où elle passe avec son mari David une partie de l’hiver, emmenant avec elle un bout de son Kairouan. Il saluera la présence particulièrement de la doyenne de la fcaulté des Lettres, Leila Rammah et mentionnera des passages de la préface rédigée par Anissa Barrak. Khaled Saddem, universitaire et auteur de la postface du livre, fera une bonne synthèse qui donne envie de plonger immédiatement dans ce roman. Drapée dans une belle cape noire brodée, Hafida dira que c’est pour elle une promesse faite à sa maman alors fort souffrante et un devoir à l’égard de se famille. Avec son humour grinçant, elle ne manquera pas d’évoquer de vieux souvenirs où le sourire aidera beaucoup à surmonter les difficultés et gagner de nouvelles amitiés.

Une rencontre très agréable, et des moments forts comme le soulignera Khaled Milad, artiste plasticien, dans une savoureuse intervention, dans une langue arabe très riche, sertie de citations en langue française.

Une fille de Kairouan

de Hafida Ben Rejeb Latta

Editions Leaders, 2025, 400 pages, 60 DT

En librairies et sur www.leadersbooks.com.tn

