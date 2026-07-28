La Muqaddima du Management (III): L’agilité nomade face à l’asphyxie sédentaire ou l’art de remettre l’organisation en mouvement

Par Dhia Ahmed - Dans nos deux premiers volets, nous avons analysé le ciment de la performance collective, l’Asabiyya, puis la mécanique du déclin des organisations par l’endormissement de la rente. Nous avons vu comment le succès, lorsqu’il cesse d’être une conquête pour devenir un patrimoine à protéger, prépare silencieusement l’obsolescence de l’outil industriel. Reste à comprendre par quel mécanisme quotidien une organisation vive, audacieuse et réactive se transforme progressivement en un colosse aux pieds d’argile, incapable de pivoter face aux ruptures de son marché.

Pour répondre à cette interrogation, Ibn Khaldoun nous offre une dualité conceptuelle fondamentale: l’opposition entre la Badawa, mode de vie nomade fondé sur la frugalité, le mouvement et l’adaptation permanente, et la Hadara, sédentarité urbaine caractérisée par le confort, la sophistication institutionnelle, mais aussi par le risque de rigidité bureaucratique. Pour le dirigeant contemporain, cette grille de lecture n’est pas un simple récit anthropologique; elle constitue une véritable théorie de la vélocité organisationnelle.

De la Badawa à la Hadara: la dérive de l’inertie

Dans l’architecture khaldounienne, la Badawa n’est pas un état d’arriération, mais le vivier de l’agilité et de la résilience. Évoluant dans un environnement hostile et changeant, le groupe nomade ne peut survivre qu’en maintenant une structure légère, une capacité de décision rapide et un contact permanent avec la réalité physique de son milieu. Sa force ne repose pas sur l’épaisseur de ses murailles, mais sur sa faculté de lire les signaux faibles, de déplacer ses ressources et de modifier sa trajectoire avant que la contrainte ne devienne fatale.

Dans l’Histoire, cette mobilité permit à des confédérations tribales venues des marges de surprendre des armées citadines lourdement équipées, mais figées dans leurs certitudes doctrinales et leurs lignes de défense. Dans l’industrie, elle correspond à la dynamique des entreprises en phase de création ou de redressement critique. Évoluant sans filet de sécurité, la structure est contrainte à une sobriété maximale, la décision se prend près du terrain et chaque collaborateur perçoit immédiatement le lien entre ses actes et la survie de l’ensemble.

À mesure que le groupe accumule des richesses, il bâtit des institutions destinées à sécuriser ses acquis. Cette Hadara est nécessaire, car aucune organisation ne peut croître durablement sans standards, responsabilités définies et mécanismes de contrôle. Le danger apparaît lorsque la structure cesse de soutenir le mouvement et commence à protéger sa propre conservation. L’organisation élève alors des murs administratifs, multiplie les protocoles et ajoute des strates d’intermédiaires jusqu’à ce que son énergie managériale soit absorbée par la gestion de sa complexité interne. Elle ne regarde plus le marché; elle se regarde elle-même.

La bureaucratie comme taxe invisible

Dans le tissu économique contemporain, et tout particulièrement au sein de certaines grandes structures tunisiennes, cette sédentarisation des esprits se manifeste par une hypertrophie procédurale. Soucieuses de se prémunir contre l’erreur, les organisations multiplient les comités de validation, les signatures croisées, les rapports de synthèse et les réunions préparatoires. Pensant rationaliser la gestion, elles fabriquent de la lenteur et transforment la hiérarchie, initialement conçue comme une chaîne de responsabilité, en une chaîne d’attente.

Cette érosion de la réactivité peut être représentée par un rapport simple: Vd = I / (S × F)

Où la vitesse de décision V dépend de l’impact stratégique recherché I, mais diminue à mesure qu’augmentent la lourdeur de la structure S et la friction bureaucratique F. Lorsque la sédentarisation s’installe, le dénominateur explose et neutralise la capacité d’action de l’entreprise. Une réclamation peut être comprise dès le premier appel, un défaut détecté dès son apparition et un risque fournisseur identifié plusieurs semaines avant une rupture ; pourtant, si les personnes les plus proches du problème ne disposent d’aucune autonomie, cette connaissance reste immobile.

La réunion devient alors un substitut à l’action, non parce que les participants manquent d’intelligence, mais parce que le système les incite à diluer la responsabilité. Les états-majors décident de moins en moins à partir de la réalité du Gemba, c’est-à-dire l’usine, le point de vente ou le contact client, et de plus en plus à travers le filtre de présentations synthétiques. À l’expérimentation rapide, la bureaucratie préfère des plans exhaustifs qui donnent une illusion de maîtrise, mais risquent d’être caducs avant même leur déploiement.

Protéger les murs ou préserver la mobilité

L’opposition entre Blockbuster et Netflix illustre cette différence de rapport au mouvement. Blockbuster, que l’on peut comparer aux anciens vidéoclubs de quartier en Tunisie où l’on se rendait pour louer des cassettes vidéo puis des DVD, avait bâti une infrastructure puissante fondée sur des milliers de points de vente physiques, des processus éprouvés et des revenus longtemps prévisibles. Dans ces vidéoclubs, le client devait se déplacer, parcourir des rayons, choisir un film, le louer pour une durée limitée puis le rapporter sous peine de pénalités, dans une logique où l’accès au contenu était indissociable d’un déplacement physique et d’une contrainte temporelle forte. Cette puissance matérielle, qui semblait être un avantage décisif, devint progressivement une forme de sédentarité stratégique, car imaginer un avenir sans magasins revenait à remettre en cause l’identité même de l’entreprise.

Netflix, à l’inverse, ne s’est pas attachée à une forme particulière de distribution. Elle passa de la location de DVD envoyés par courrier, sans déplacement du client, au streaming, puis de la distribution de contenus à leur production, tout en préservant une compréhension stable du besoin fondamental : permettre un accès simple, immédiat et illimité à un contenu audiovisuel. Là où Blockbuster protégeait ses murs physiques et son réseau de magasins, Netflix protégeait sa capacité à se déplacer d’un modèle à l’autre. L’agilité nomade consiste précisément à distinguer ce qui doit demeurer stable, comme la mission, la promesse de valeur ou certaines exigences de qualité, de ce qui doit pouvoir être abandonné sans nostalgie, comme les outils, les procédures, les titres et parfois même le modèle économique.

Cette transformation trouve un écho encore plus actuel dans le contexte tunisien, où les vidéoclubs de quartier ont presque totalement disparu, balayés non seulement par Netflix mais aussi par l’IPTV et les services de streaming illégaux ou semi-légaux qui ont redéfini les usages. En quelques années, un modèle économique fondé sur la proximité physique, la rareté des supports et la contrainte de déplacement a été remplacé par un accès instantané, dématérialisé et illimité. Le client n’a plus besoin de se déplacer, ni même d’attendre: le contenu est devenu ubiquitaire. Ce basculement illustre avec une clarté brutale ce que signifie la sédentarité stratégique face à une rupture technologique: ce n’est pas seulement un modèle qui disparaît, mais tout un système de pensée qui devient obsolète.

Cependant, cette lecture doit aujourd’hui être nuancée. Netflix, qui a longtemps incarné l’agilité face à l’inertie, montre à son tour des signes d’essoufflement. Le marché du streaming s’est saturé, la concurrence s’est intensifiée avec l’émergence de plateformes puissantes, les coûts de production de contenus ont explosé et la croissance des abonnés tend à ralentir dans plusieurs régions. L’entreprise, autrefois symbole de mouvement permanent, est désormais confrontée à ses propres rigidités émergentes et à la nécessité de réinventer son modèle, notamment à travers la publicité, la diversification des revenus et une gestion plus contrainte de ses investissements. Ce retournement rappelle une vérité khaldounienne essentielle: aucune organisation, aussi agile soit-elle à un moment donné, n’échappe durablement à la tentation de la sédentarisation dès lors qu’elle atteint une position dominante.

Restaurer le nomadisme corporatif



Briser cette sclérose ne signifie pas détruire la structure ni glorifier l’improvisation. Il s’agit de rendre à l’organisation sa mobilité stratégique en réorganisant l’autorité, les ressources et le rapport au terrain. La première transformation consiste à distinguer les décisions véritablement irréversibles, qui engagent fortement le capital, la réputation ou la survie de l’entreprise, des décisions réversibles qui peuvent être testées, corrigées ou annulées. Les premières exigent une analyse approfondie, tandis que les secondes doivent être confiées aux équipes les plus proches du problème, dans un cadre de risque clairement défini.

La deuxième transformation consiste à réhabiliter la frugalité créative. L’abondance de ressources masque parfois l’absence d’idées et permet à des projets industriels ou digitaux de s’enliser sous le poids de budgets, de cahiers des charges et de calendriers démesurés. Une contrainte maîtrisée de coût, de délai ou de périmètre oblige les équipes à tester rapidement l’essentiel, à apprendre du réel et à renoncer aux raffinements qui ne créent aucune valeur pour le client. L’agilité ne consiste pas à supprimer les standards, mais à vérifier plus vite s’ils restent adaptés.

La troisième transformation relève de l’itinérance managériale. Un leadership sédentarisé devient inévitablement aveugle lorsque ses décisions ne sont plus nourries que par des tableaux de bord et des rapports filtrés. Le dirigeant doit donc revenir régulièrement dans les flux réels, écouter les appels de réclamation, accompagner une tournée de livraison, observer une ligne de production ou suivre le parcours complet d’une commande. Cette immersion ne relève pas de la communication interne; elle constitue une discipline de gouvernance destinée à réduire la distance entre la décision et ses conséquences.

Le mouvement comme unique protection

La Tunisie ne manque ni d’intelligence, ni de compétences, ni de capacité d’improvisation. Ses équipes démontrent quotidiennement qu’elles peuvent résoudre des problèmes complexes avec des ressources limitées, mais cette intelligence individuelle se heurte trop souvent à des systèmes qui récompensent la conformité, punissent l’initiative et confondent la maîtrise des risques avec l’élimination de toute liberté d’action. Dans un environnement instable, cette immobilité devient un risque plus grave que l’expérimentation méthodique.

L’enseignement ultime d’Ibn Khaldoun sur la Badawa est d’une clarté redoutable: la véritable sécurité ne réside ni dans l’épaisseur des murailles ni dans la lourdeur des infrastructures, mais dans la capacité du groupe à maintenir sa cohésion tout en restant en mouvement. Les entreprises qui survivront ne seront pas nécessairement les plus anciennes, les plus grandes ou les mieux dotées en capital financier, mais celles qui sauront préserver au cœur même de leur maturité l’esprit nomade des origines: la sobriété, l’obsession du terrain et la vitesse d’exécution.

Cette mobilité ne pourra cependant produire tous ses effets que si le dirigeant accepte de renoncer au contrôle permanent de chaque décision. Dans notre prochain et dernier volet, nous conclurons cette tétralogie khaldounienne en abordant la courbe de Laffer managériale, ou comment libérer la performance de la taxe invisible de la microgestion grâce à une architecture méthodique de la confiance.

Dhia Ahmed

Consultant International en Amélioration de la Performance des Entreprises

Diplômé en Business Strategy de Harvard Business School

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