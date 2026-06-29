De la TICAD à l’action: Générale Assistance et MICS concrétisent un partenariat stratégique au service de l’assistance à la personne et de l’assistance domiciliaire

Générale Assistance (GA), acteur de référence de l’assistance en Tunisie et en Afrique subsaharienne, a officialisé aujourd’hui un partenariat stratégique avec la société japonaise MICS, lors d’une cérémonie organisée en présence de S.E.M. Saito Jun, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Tunisie, M. Faouzi Louati, Président du Groupe Générale Assistance, Jihed Louati, Directeur Général de GA Proximity, ainsi que de représentants institutionnels tunisiens, d’acteurs du secteur des assurances et de nombreux partenaires économiques.

Cette alliance, inscrite dans la continuité des échanges initiés dans le cadre de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD), marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération économique et humaine entre la Tunisie et le Japon.

GA Proximity, nouvelle filiale du Groupe Général Assistance, est une plateforme digitale dédiée à l’assistance à la personne et à l’assistance domiciliaire. Conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des compagnies d’assurances et des entreprises, elle s’adresse aussi bien aux résidents tunisiens qu’à la diaspora souhaitant assurer à leurs proches restés au pays un accompagnement de qualité et un suivi en toute sérénité.

Le développement de GA Proximity sera déployé en deux phases complémentaires. La première proposera des services d’accompagnement et d’assistance destinés aux personnes en perte de mobilité totale ou partielle, comme les personnes en situation de dépendance suite à une hospitalisation, les personnes âgées ainsi qu’à toute personne nécessitant un soutien dans sa vie quotidienne. L’objectif est de favoriser l’autonomie, le bien-être et le maintien à domicile tout en offrant aux familles une solution fiable et rassurante.

Dans une seconde phase, l’offre sera élargie à des prestations d’assistance domiciliaire couvrant notamment les interventions de plomberie, d’électricité, de serrurerie, de vitrerie, de jardinage et d’autres services du quotidien.

Développée avec l’appui technologique et métier de MICS, référence internationale dans le développement digital axé sur la santé et le bien être, la plateforme permettra la souscription en ligne aux différents services ainsi que le suivi en temps réel des demandes et des interventions. Les utilisateurs pourront ainsi gérer et superviser toutes les prestations depuis la Tunisie ou depuis l’étranger.

«Depuis 2010, Générale Assistance accompagne les Tunisiens dans les moments où ils ont le plus besoin d’être épaulés. Avec GA Proximity, nous franchissons une nouvelle étape en portant notre expertise vers l’assistance à la personne et à l’assistance domiciliaire. En associant l’excellence technologique et l’expertise métier japonaise au savoir-faire de Générale Assistance, nous construisons une offre innovante au service des familles tunisiennes, ici comme à l’étranger. Cette coopération va bien au-delà de sa dimension économique: elle traduit une vision commune qui place l’humain, la proximité, l’autonomie et la qualité de vie au cœur de nos priorités», a déclaré M. Faouzi Louati, Président du Groupe Générale Assistance.

Pour sa part, M. Jihed Louati, Directeur Général de GA Proximity, a souligné: «GA Proximity a été conçue pour répondre aux besoins des particuliers, des compagnies d’assurances et des entreprises à travers une offre moderne, accessible et digitalisée. Notre ambition est de créer un véritable écosystème de services de proximité capable d’apporter des réponses concrètes aux nouveaux besoins des familles tunisiennes et de la diaspora.»

De son côté, M. Saito Masayuki, Directeur de MICS, a déclaré: «Le Japon et la Tunisie entretiennent depuis longtemps des relations fondées sur la confiance, la coopération et le développement humain. Ce partenariat reflète pleinement l’esprit de la TICAD en favorisant l’émergence d’initiatives concrètes, durables et créatrices de valeur pour les populations. Nous sommes fiers de mettre notre expertise technologique au service d’un projet qui contribue à améliorer le quotidien des citoyens et à renforcer les liens entre nos deux pays.»

S.E.M. SAITO Jun, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Tunisie a salué cette initiative, qui témoigne du dynamisme des relations économiques entre les deux pays et de la capacité des acteurs privés à transformer les opportunités de coopération en projets concrets au service des citoyens.

Avec GA Proximity, Générale Assistance poursuit sa stratégie d’innovation et de diversification en développant de nouveaux services de proximité adaptés aux évolutions des modes de vie et aux besoins croissants d’accompagnement des familles. Cette initiative illustre la capacité de la coopération tuniso-japonaise à apporter des réponses concrètes aux enjeux sociaux et humains de demain.

À propos de Générale Assistance

Créé en 2010, le Groupe Générale Assistance est un acteur de référence de l’assistance et de la mobilité en Tunisie. Adossé à ses partenaires assureurs, le groupe accompagne quotidiennement particuliers et professionnels autour d’une promesse fondatrice : le contrat de tranquillité. Présent également en Afrique subsaharienne, il poursuit son développement à travers des solutions innovantes répondant aux besoins croissants de ses clients.

À propos de GA Proximity

GA Proximity, nouvelle filiale du Groupe Général Assistance, est dédiée à l’assistance à la personne et domiciliaire, prolonge cette mission en plaçant la proximité, la confiance et l’innovation au cœur de sa relation avec les particuliers, les assureurs et les entreprises, en Tunisie comme à l’international.



