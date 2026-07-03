Taoufik Cheikhrouhou: La discrétion et la compétence

Juriste, énarque, longtemps ministre, puis conseiller à la Présidence de la République, Taoufik Cheikhrouhou, décédé en mai dernier à l’âge de 81 ans, fut un grand serviteur de l’Etat. Directeur général des ressources humaines au ministère du Plan et des Finances, secrétaire général du ministère des Affaires sociales, et ministre des Affaires sociales, puis de la Formation professionnelle et de l’Emploi, il a laissé le souvenir d’un homme intègre d’une grande compétence.

Sa contribution à l’élaboration des composantes sociales (formation, emploi, migration, protection sociale, action sociale et autres) dans les plans de développement a été sans cesse croissante, depuis 1972, et significative. Taoufik Cheikhrouhou capitalisera ainsi, à la faveur de ses différentes fonctions, une rare connaissance des questions sociales dans leur aspect structurel et leurs répercussions au quotidien qui l’autorisera à fournir des recommandations bien avisées.

Né à Sfax le 21 décembre 1944, il obtiendra une licence en droit à la faculté de Droit et des Sciences économiques de Tunis (1968), un diplôme d’études supérieures en droit privé et un diplôme d’études supérieures en sciences criminelles à l’université de Montpellier en 1971. De retour à Tunis, il intégrera le cycle supérieur de l’Ecole nationale d’administration.

Taoufik Cheikhrouhou mettra le pied à l’étrier dès 1972 au ministère du Plan, pour entamer une longue carrière le hissant à la tête de la direction générale des ressources humaines (1983). La nouvelle ministre de la Famille et de la Promotion de la femme lui confiera en 1984 la direction de son cabinet, puis il sera nommé en 1986 secrétaire général du ministère du Travail et de la Protection sociale. Au lendemain du 7 novembre 1987, Taoufik Cheikhrouhou est choisi en qualité de ministre des Affaires sociales, puis nommé secrétaire général du gouvernement (1989-1991). Il sera désigné en 1991 ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, puis en 1992 conseiller à la Présidence de la République, chargé du pôle social, poste qu’il occupera pendant près de 18 ans, avec sa droiture et son expertise coutumières. Alternant analyse et élaboration de documents, d’un côté, visites sur le terrain et écoute des populations et de l’administration, de l’autre, Taoufik Cheikhrouhou savait également susciter l’attention des institutions financières régionales et internationales, et la coopération étrangère, afin de mobiliser les ressources nécessaires aux programmes sociaux. Sa gestion rigoureuse, le respect des délais de réalisation et l’évaluation constitueront son mode opératoire. Son intégrité est unanimement saluée en méta-valeur.

الله يرحمو



