Mondial 2026: que faut-il savoir sur les Pays-Bas, troisième et dernier adversaire de la Tunisie?

Finalistes malheureux à trois reprises, en 1974, 1978 et 2010, les Pays-Bas constituent une grande nation de football ayant produit des footballeurs de grande classe dont l’incomparable Johan Cryuff. Aux éliminatoires, ils ont survolé leur groupe et n’ont eu qu’une seule résistance, celle de la Pologne (deux nuls). Les Pays-Bas se présentent comme une équipe redoutable vu leur culture avancée du jeu et leur force de caractère. Courir derrière un premier sacre est sans doute honorable, le remporter est magistral. Ce sera le leitmotiv des joueurs bataves.

• Superficie: 41 530 km2

• Population: 18 045 000 habitants

• Nombre de licenciés: 1 200 000

• Classement Fifa, mai 2026: 7e

Coupe du monde

• 1934: premier tour

• 1974: finaliste RFA- Pays-Bas 2-1

• 1978: finaliste Argentine – Pays-Bas 3-1 ap

• 1990: huitièmes de finale RFA- Pays-Bas 2-1

• 1994: quarts de finale Brésil-Pays-Bas 3-2

• 1998: demi-finale Brésil-Pays-Bas 2-2, tab 4-2 quatrième place

• 2002: huitièmes de finale Portugal-Pays-Bas 1-0

• 2010: finaliste Espagne – Pays-Bas 1-0

• 2014: demi-finale Argentine – Pays-Bas 0-0 tab 4-2

• 2022: quarts finale Argentine – Pays-Bas 2-2 tab 4-3

Entraîneur: Ronald Koeman, depuis 2023

Confrontations avec la Tunisie

• 5 avril 1978: Tunisie-Pays-Bas 0-4

• 19 février 1994: Tunisie-Pays-Bas 2-2

• 11 janvier 2009: Tunisie-Pays-Bas 1-1

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