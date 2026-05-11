Hommage à d’illustres figures de la diplomatie tunisienne, en son 70ème anniversaire (Album Photos)

Dix-huit fondateurs et membres du premier directeur de l’Association tunisienne des anciens ambassadeurs et consuls généraux ont été célébrés par leur association à l’occasion du 70ème anniversaire de la création du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie tenue samedi matin au siège de l’Amicale des anciens diplômés de l’ENA, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, était empreinte d’émotion et de souvenirs. Les diplomates étaient venus nombreux, accompagnés de membres de leurs familles, et ceux disparus étaient représentés par des proches. Imaginez la fierté et la joie des conjoints, des enfants et de petits enfants présents à la cérémonie, et aussi l’émotion des conjoints, enfants et petits enfants ainsi que des familles des défunts, présents ce samedi : la reconnaissance est émouvante.

D’emblée, les président de l’Amicale (l’ambassadeur Taoufik Jaber) et de l’Association (Hédi Ben Nasr) rappelleront l’engagement patriotique de ces illustres Tunisiens et rendu hommage à leur dévouement.

C’est au tour de l’ambassadeur Ahmed Ounaïes de donner une conférence magistrale sur l’histoire de la diplomatie tunisienne, remontant à ses origines et mettant en exergue ses fondements dès l’indépendance.

Ci-après la liste des diplomates fondateurs et membres du premier comité directeur qui ont été honorés à cette occasion:

• Ahmed Ben Arfa

• Abdelaziz Joulak

• Béchir Msakni

• Mondher Mami

• Salem Fourati

• Ezzeddine Kerkenni

• Fethi Tounsi

• Hichem El Ati

• Ahmed Ayadi

• Mohamed Ben Mahmoud

• Radhia Mestiri

• Taher Sioud

• Ali Hachani

• Raouf Saïed

• Anouar Berraies

• Moncef Larbi

• Mohamed Slim Ben Ghazi

• Slaheddine Abdennebi.

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