Assemblées Générales de l’UBCI : des fondamentaux solides et une stratégie en marche

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) a tenu ce jour son Assemblée Générale Ordinaire, suivie de son Assemblée Générale Extraordinaire, dans une ambiance conviviale et constructive, marquée par le plaisir de la Banque de retrouver ses actionnaires et d’échanger avec eux sur ses réalisations, ses perspectives et ses orientations stratégiques.

Des performances financières en nette progression

Au titre de l’exercice 2025, l’UBCI a réalisé un résultat net de 65,85 millions de dinars, contre 54,09 millions de dinars en 2024, soit une progression de près de 22 %.

Le Produit Net Bancaire s’est établi à 351,03 millions de dinars, enregistrant une hausse de 9,5 %.

Le total bilan atteint 5 644,26 millions de dinars, en évolution de plus de 9 %, traduisant le renforcement du positionnement de la Banque.

Les dépôts de la clientèle s’élèvent à 3 911 millions de dinars à fin décembre 2025, en progression de 3,5 %. En encours moyen, ils atteignent 3 834 millions de dinars, en hausse de 6,7 %, portés principalement par une progression soutenue des dépôts à vue, dont l’encours moyen évolue de 12,5 %, confirmant la qualité de la structure des ressources de l’UBCI. Les crédits à la clientèle totalisent 3 515 millions de dinars, en hausse de 6,82 %. En encours moyen, les crédits nets ont atteint 3 928 millions de dinars, contre 3 330 millions de dinars un an auparavant, soit une hausse marquée de 18 %, réalisée dans un environnement de marché peu porteur.

Une solidité confirmée et un profil de risque parmi les meilleurs du secteur

L’UBCI poursuit une gestion rigoureuse des risques, avec un taux de créances non performantes (NPL) maintenu à un niveau bas de 5 % et un taux de couverture de 73,22 %, témoignant de la robustesse de son dispositif de suivi et de provisionnement. Cette maîtrise du risque s’accompagne d’une amélioration sensible des indicateurs de rentabilité et de solidité financière, marquée par un ROA de 1,17 % en hausse de 11,63 % et un ROE de 11,17 % en progression de 13,30 %, ainsi que par le renforcement des fonds propres illustré par un ratio de solvabilité de 14,55 % et un ratio Tier One de 11,26 %, largement supérieur aux exigences réglementaires.

De la performance à la transformation: Émergence 2029 en action

Sur le plan stratégique et opérationnel, l’année 2025 a été marquée par la réussite de la migration vers le nouveau système d’information, projet structurant mené avec un haut niveau d’exigence. Ce socle technologique renforcé consolide durablement la sécurité opérationnelle, la continuité d’activité et la qualité de service.

Elle a également été marquée par le lancement du projet d’un nouveau siège social, destiné à offrir à l’ensemble des collaborateurs un environnement de travail moderne et efficient.

Parallèlement, l’exécution du plan stratégique « Émergence 2029 » est pleinement engagée: l’ensemble des chantiers a été initié, les équipes projets constituées et les indicateurs de performance activés, traduisant le passage effectif de la stratégie à l’action, au service du renforcement du positionnement concurrentiel de la Banque et de la création de valeur durable.

Reconnaissance externe consolidée et perspectives favorables

Ces performances ont été confirmées en début d’année 2026 par Fitch Ratings, qui a reconduit la notation long terme AA - (échelle nationale) de l’UBCI, assortie d’une perspective stable, positionnant la Banque parmi les établissements les plus solides du système bancaire tunisien.

Par ailleurs, fidèle à ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale, l’UBCI a renforcé en 2025 son positionnement en faveur d’une finance durable et responsable à travers le renouvellement du label «Engagé RSE» (niveau Confirmé – AFNOR) et l’obtention de la certification internationale «Responsibility Europe», attestant de la maturité de sa démarche et de la solidité de ses pratiques en matière de gouvernance, d’impact social et environnemental et d’éthique des affaires.

Dividende et décisions des Assemblées

L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la distribution d’un dividende de 1,300 dinar par action, en hausse de 4 % par rapport à l’exercice précédent.

La mise en paiement du dividende interviendra à compter du 07 mai 2026.



