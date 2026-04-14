Quelle formation à l’ère de l’IA?: Une conférence du Pr Ahmed Friaa, à l’IUT, samedi 18 avril 2026

Le débat est indispensable quant à la formation appropriée à l’ère de l’Intelligence artificielle. Pour présenter des idées forces à ce sujet, le professeur Ahmed Friaa donnera une conférence organisée par le Forum Tunisien du Savoir et du Développent Humain (FTSDH), le samedi 18 avril à 10h à l'université Internationale de Tunis (UIT) à Charguia.

En guise d’introduction

Pendant de nombreux siècles, la difficulté était d’accéder au savoir et celui-ci était rare.

Aujourd’hui, le savoir est partout, instantané, accessible et presque gratuit.

Cependant, une nouvelle rareté est apparue: c’est la capacité de bien utiliser ce savoir omniprésent!

Ainsi et à titre d’exemple, grâce à l’IA, il devient possible de générer rapidement des solutions à des problèmes complexes: Calculs, simulations, conception de modèles etc. Mais ces résultats restent de simples réponses possibles.

Or la vraie difficulté réside, non plus dans la production d’une solution à un problème donné, mais plutôt dans sa pertinence et sa réponse aux objectifs visés. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de calculer et de générer des solutions, mais de savoir ce que signifient ces solutions et leur degré de validité.

L’IA ne remplace pas l’Homme. Elle lui impose de nouvelles responsabilités.

C’est la raison pour laquelle, il devient indispensable d’opter pour de nouveaux paradigmes et passer du concept classique « d’éducation », aujourd’hui largement dépassé, au concept plus adapté à l’ère de l’IA, celui de «Formation».

La conférence a pour objet de présenter quelques idées-forces autour de cette importante thématique.

Conférence du Pr Ahmed Friaa

UIT, la Charguia

Samedi 18 avril 2026, à partir de 10h



