Banque de Tunisie : une institution en avance de cycle

La Banque de Tunisie a réuni, le 28 avril 2026, ses actionnaires à l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire consacrée à l’exercice 2025. Sous la présidence de Éric Charpentier et la direction de Hichem Rebaï, l’institution a présenté bien plus qu’un bilan annuel : une lecture stratégique d’un modèle bancaire en mutation, conjuguant solidité financière, transformation opérationnelle et montée en puissance sur la scène internationale.

Dans un environnement économique international en pleine mutation marqué par une recomposition progressive des équilibres financiers et une pression réglementaire , la Banque de Tunisie se distingue par sa capacité à évoluer avec anticipation. En transcendant les contraintes et les transformant en leviers d’adaptation et de performance.

Une performance qui traduit une mutation du modèle

L’exercice 2025 s’inscrit dans un contexte macro-financier exigeant, caractérisé par une évolution des conditions de taux et un renforcement des contraintes prudentielles. Dans ce cadre, la Banque de Tunisie continue à ajuster progressivement son modèle, en rééquilibrant ses sources de revenus.

La contraction relative de la marge d’intérêt, sous l’effet du coût des ressources et la baisse des taux , a été compensée par une montée en puissance des activités génératrices de commissions, des revenus de marché et du portefeuille d’investissement. Cette évolution traduit une transformation structurelle vers un modèle plus diversifié et moins exposé aux cycles monétaires.

Cette dynamique se matérialise par un Produit Net Bancaire de 531,7 MDT, en progression de 4,3 %, confirmant la capacité de la Banque à maintenir une trajectoire de croissance dans un environnement contraint.

Une dynamique commerciale soutenue et un pilotage du risque différenciant

Sur le plan opérationnel, la Banque de Tunisie poursuit activement son rôle dans le financement de l’économie. La progression des crédits à la clientèle (+8,5 %) illustre une dynamique commerciale solide, tandis que la stabilité des dépôts confirme la confiance durable de la clientèle.

Dans le même temps, la maîtrise du risque s’affirme comme un facteur clé de différenciation. L’amélioration continue de la qualité des actifs et la réduction du coût du risque traduisent une montée en sophistication des outils de pilotage et une gouvernance renforcée.

Le résultat net, à 190,3 MDT, reflète cette capacité à concilier croissance et prudence, dans une logique de performance durable.

Une transformation accélérée par les mutations du secteur

Au-delà des résultats, 2025 marque une étape décisive dans la transformation du modèle opérationnel de la Banque.

Face à un environnement réglementaire en évolution — convergence vers les standards internationaux, pression sur les commissions, transformation des usages — l’institution a engagé une modernisation en profondeur de ses infrastructures et de ses processus.

La transformation digitale en constitue un pilier central. Le développement rapide des usages numériques, témoigne d’un changement profond des comportements et de la capacité de la Banque à y répondre.

La mise en œuvre du core banking Amplitude et l’alignement sur les standards internationaux de paiement renforcent la qualité du pilotage, la fiabilité des données et l’efficacité opérationnelle, inscrivant durablement la Banque dans une logique de performance «data-driven».

Une reconnaissance internationale en ligne avec la montée en gamme

Cette transformation s’accompagne d’une reconnaissance croissante à l’échelle internationale. Les distinctions obtenues en matière de transaction banking, de conformité et de performance opérationnelle viennent consacrer la qualité du modèle de la Banque de Tunisie.

Elles traduisent une montée en gamme réelle de l’institution, désormais capable de se positionner selon des standards comparables aux meilleures pratiques internationales, au-delà de son marché domestique.

ESG: vers un modèle de finance durable intégré

L’année 2025 marque une évolution profonde dans l’approche des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, désormais intégrés au cœur du modèle de création de valeur. Sur le plan environnemental, l’établissement d’un premier bilan carbone constitue une avancée structurante. En mettant en évidence le poids prépondérant des émissions indirectes liées aux financements, cet exercice redéfinit les priorités de pilotage et repositionne l’activité de crédit comme un levier clé de la transition. Les investissements dans les énergies renouvelables, notamment via le déploiement de solutions photovoltaïques, ainsi que les initiatives de compensation carbone, traduisent une volonté d’inscrire l’institution dans une trajectoire mesurable de réduction de son empreinte environnementale.

Au-delà de ces actions, la Banque développe progressivement une offre de finance verte, orientée vers le financement d’activités à impact positif. Cette orientation s’accompagne d’un soutien renforcé aux très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux institutions de microfinance, contribuant à une dynamique d’inclusion financière et de développement économique.

Sur le volet social, la création de la Fondation BT en 2025 vient structurer les actions menées dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’accompagnement des populations les plus vulnérables. Cette démarche reflète une vision élargie du rôle bancaire, intégrant pleinement les enjeux sociétaux.

En matière de gouvernance, l’intégration progressive des critères ESG dans les processus décisionnels et les dispositifs de gestion des risques traduit une volonté de convergence avec les meilleures pratiques internationales. L’ESG s’impose ainsi comme un outil de pilotage, d’allocation du capital et d’accès aux financements, renforçant la crédibilité de la Banque auprès de ses partenaires et investisseurs.

Plus qu’un axe complémentaire, la durabilité devient un facteur structurant de compétitivité et un levier différenciant dans un environnement en mutation.

Une trajectoire de création de valeur durable

Sur les cinq dernières années, la Banque de Tunisie affiche une progression continue de ses principaux agrégats, témoignant d’une stratégie cohérente et d’une gouvernance stable.

Cette trajectoire repose sur un équilibre maîtrisé entre développement commercial, diversification des revenus, transformation opérationnelle et discipline financière. Elle confère à l’institution une capacité durable à créer de la valeur dans un environnement pourtant instable.

Une institution en avance de cycle

Au terme de cette Assemblée Générale, une conclusion s’impose : la Banque de Tunisie ne se contente plus de s’adapter aux mutations du secteur, elle les anticipe.

Sa capacité à transformer les contraintes en opportunités, à diversifier ses relais de croissance et à intégrer les enjeux de long terme lui confère une position singulière dans le paysage bancaire. Son modèle, désormais plus agile, digitalisé et orienté vers la durabilité, constitue un socle solide pour les années à venir.

Dans un secteur en recomposition, la Banque de Tunisie affirme ainsi son statut d’acteur de référence, alliant rigueur, vision stratégique et excellence opérationnelle — autant d’atouts qui consolident sa trajectoire et renforcent sa crédibilité sur le long terme.





