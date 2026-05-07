Tunisie: 150 sadikiens émérites

Pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli et qu’ils inspirent les générations montantes. C’est l’objectif que s’assigne l’Association des anciens élèves de Sadiki, présidée par Me Chedly Ben Younes, en élaborant une encyclopédie de figures qui se sont illustrées dans tous les domaines. A l’occasion de la célébration du 150e anniversaire de la création de cette institution phare de l’éducation, fondée en 1875 par Kheireddine Pacha, grand vizir de Sadok Bey, elle consacrera 150 anciens élèves parmi plusieurs autres qui ont fréquenté l’Ecole. Un comité scientifique a été chargé d’établir cette première liste de sadikiens émérites, en attendant d’enrichir l’encyclopédie.

