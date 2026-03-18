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News - 18.03.2026

Tahar Bekri: Arbre sur la terre

Tahar Bekri: Arbre sur la terre

Mieux vaut allumer une bougie
Que maudire les ténèbres 
Lao Tseu

Je sais qu'un ami 
me fait pousser un arbre sur sa terre
qui retiendra la terre
qui nourrira mon souvenir
d'avoir aimé la terre
les humains sur terre

Je sais que l'arbre grandit
que l'ami en prend soin 
comme un frère
avant qu'il ne parte en poussière

Je sais qu'il y a un arbre
qui pousse comme si j'étais 
sous son ombre
ses feuilles séduisent le soleil 
il aura capté ma présence
contre l'érosion de l'âme passagère 
Peu importe d’où vient
La lumière

Je sais arbre que tes racines
donneront des bourgeons 
des feuillages et des fruits
le pollen chargé des quatre vents
sur la terre
ta sève nourricière

Je sais arbre que je ne laisserai pas
d'autres te détruire pour construire
l'infamie étendre leur poudrière
te spolier t'accaparer te blesser
te brûler te meurtrir t'envoyer en fumée
te réduire en cendre 
t'arracher
à ta terre

Tahar Bekri


 

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