Tahar Bekri: Arbre sur la terre
Mieux vaut allumer une bougie
Que maudire les ténèbres
Lao Tseu
Je sais qu'un ami
me fait pousser un arbre sur sa terre
qui retiendra la terre
qui nourrira mon souvenir
d'avoir aimé la terre
les humains sur terre
Je sais que l'arbre grandit
que l'ami en prend soin
comme un frère
avant qu'il ne parte en poussière
Je sais qu'il y a un arbre
qui pousse comme si j'étais
sous son ombre
ses feuilles séduisent le soleil
il aura capté ma présence
contre l'érosion de l'âme passagère
Peu importe d’où vient
La lumière
Je sais arbre que tes racines
donneront des bourgeons
des feuillages et des fruits
le pollen chargé des quatre vents
sur la terre
ta sève nourricière
Je sais arbre que je ne laisserai pas
d'autres te détruire pour construire
l'infamie étendre leur poudrière
te spolier t'accaparer te blesser
te brûler te meurtrir t'envoyer en fumée
te réduire en cendre
t'arracher
à ta terre
Tahar Bekri
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