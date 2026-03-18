Tahar Bekri: Arbre sur la terre

Mieux vaut allumer une bougie

Que maudire les ténèbres

Lao Tseu

Je sais qu'un ami

me fait pousser un arbre sur sa terre

qui retiendra la terre

qui nourrira mon souvenir

d'avoir aimé la terre

les humains sur terre

Je sais que l'arbre grandit

que l'ami en prend soin

comme un frère

avant qu'il ne parte en poussière

Je sais qu'il y a un arbre

qui pousse comme si j'étais

sous son ombre

ses feuilles séduisent le soleil

il aura capté ma présence

contre l'érosion de l'âme passagère

Peu importe d’où vient

La lumière

Je sais arbre que tes racines

donneront des bourgeons

des feuillages et des fruits

le pollen chargé des quatre vents

sur la terre

ta sève nourricière

Je sais arbre que je ne laisserai pas

d'autres te détruire pour construire

l'infamie étendre leur poudrière

te spolier t'accaparer te blesser

te brûler te meurtrir t'envoyer en fumée

te réduire en cendre

t'arracher

à ta terre

Tahar Bekri





