La crise d’Ormuz et le retour du choc pétrolier : vers un nouvel ordre géoéconomique

Par Elyes Ghariani

Le basculement stratégique du 28 février 2026

Le 28 février 2026 marque un tournant dans l’équilibre stratégique du Moyen-Orient. Des frappes conjointes américaines et israéliennes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes entraînent la mort du Guide suprême Ali Khamenei, figure centrale du régime depuis plus de trente ans. Cet événement déclenche une escalade militaire immédiate dans le Golfe persique et plonge la sécurité énergétique mondiale dans une phase d’incertitude profonde.

L’Iran riposte en activant l’un de ses leviers stratégiques les plus sensibles : la menace sur la navigation dans le détroit d’Ormuz. Des mines navales sont déployées, des pétroliers liés aux États-Unis et à leurs alliés sont visés, et plusieurs bases américaines dans la région sont attaquées. Ces actions perturbent immédiatement le trafic maritime et entraînent une fermeture partielle du détroit, artère vitale de l’économie mondiale.

Ormuz concentre 20 % du pétrole consommé quotidiennement sur la planète, principalement en provenance d’Arabie Saoudite, d’Irak, du Koweït et des Émirats Arabes Unis. Toute perturbation durable dans ce corridor énergétique se répercute instantanément sur l’ensemble du système énergétique international.

Les marchés réagissent sans délai. Le baril de Brent, qui évoluait entre 65 et 72 dollars avant la crise, franchit rapidement la barre des 90 dollars, avec des épisodes de forte volatilité. Cette hausse reflète moins une pénurie immédiate qu’une anticipation du risque géopolitique, facteur déterminant dans la formation des prix de l’énergie.

La crise dépasse rapidement le cadre régional pour devenir un choc géoéconomique global. Elle révèle la vulnérabilité persistante du système énergétique mondial face aux tensions géopolitiques, malgré la diversification des approvisionnements et les progrès de la transition énergétique. Les grandes économies restent en effet dépendantes de quelques routes maritimes stratégiques, dont la sécurité conditionne la stabilité des marchés.

L’hypothèse centrale s’impose : au-delà de l’affrontement militaire, la crise d’Ormuz met en lumière des fragilités structurelles du système énergétique mondial.

Ces vulnérabilités pourraient profiter à certains acteurs, notamment la Russie et la Chine, capables de tirer parti de la hausse des prix de l’énergie et de la recomposition des dépendances stratégiques. Dans cette perspective, la crise pourrait accélérer l’émergence d’un nouvel ordre géoéconomique.

Le retour du choc pétrolier : séisme sur les marchés de l’énergie

La crise d’Ormuz ne se limite pas à une confrontation militaire régionale. Elle déclenche un choc économique global, dont les effets se propagent à l’ensemble de l’économie mondiale. En quelques semaines, le baril de Brent progresse de plus de 40 %, passant de 65–72 dollars à plus de 90 dollars, avec des pointes dépassant 100 dollars. Cette volatilité illustre le rôle central du risque géopolitique dans la formation des prix de l’énergie.

Face à la nervosité des marchés, les grandes institutions énergétiques tentent d’amortir le choc. L’Agence internationale de l’énergie coordonne un déblocage d’urgence de réserves stratégiques, tandis que l’alliance OPEP+ annonce une augmentation modérée de sa production, d’environ 200 000 barils par jour. Ces mesures contribuent à contenir la panique, sans pour autant dissiper l’incertitude liée à la sécurité du détroit d’Ormuz.

La crise agit à travers trois mécanismes économiques majeurs :

1. Le risque de rupture d’approvisionnement :

Le détroit d’Ormuz concentre 20 millions de barils de pétrole par jour, principalement en provenance d’Arabie saoudite, d’Irak, du Koweït et des Émirats. Toute perturbation prolongée menace directement l’équilibre offre/demande mondial.

2. La transmission inflationniste :

La hausse des prix de l’énergie pèse sur l’économie réelle : transport maritime, aviation, agriculture et industrie subissent une pression inflationniste. Comme lors des chocs pétroliers du XXᵉ siècle, l’énergie agit comme un multiplicateur d’inflation.

3. La politique monétaire :

Les banques centrales sont confrontées à un dilemme : combattre l’inflation énergétique par des taux élevés (au risque de freiner l’activité) ou assouplir leur politique monétaire (au risque d’alimenter la hausse des prix). Cette tension ouvre la perspective d’un scénario redouté : la stagflation — une combinaison de croissance faible et d’inflation persistante.

Dans ce contexte, la crise d’Ormuz ravive le souvenir des chocs pétroliers des années 1970. Mais à la différence de ces épisodes, l’économie mondiale est aujourd’hui beaucoup plus intégrée et dépendante de chaînes logistiques globalisées. Un choc énergétique majeur ne se limite plus aux marchés pétroliers : il se diffuse rapidement à l’ensemble du commerce international et peut fragiliser durablement la stabilité économique mondiale.

Les gagnants stratégiques : l’effet d’aubaine pour Moscou et Pékin

Toute crise géopolitique majeure offre des opportunités stratégiques à certains acteurs. La crise d’Ormuz ne fait pas exception : alors que les économies importatrices d’énergie subissent une flambée des prix du pétrole, deux puissances en tirent profit : la Russie et la Chine.

La Russie : une rente énergétique salvatrice

Pour Vladimir Poutine, la hausse des prix du pétrole représente une opportunité économique et stratégique. L’augmentation du prix du baril accroît mécaniquement les revenus énergétiques de la Russie, dont les exportations d’hydrocarbures restent un pilier de l’économie. Dans un contexte marqué par les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, cette rente énergétique contribue à stabiliser les finances publiques et à soutenir l’effort militaire.

La crise renforce aussi la centralité des grands producteurs d’hydrocarbures dans l’équilibre énergétique mondial. Malgré les progrès de la transition énergétique, les marchés restent dépendants du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, la Russie conserve un rôle clé, notamment sur les marchés asiatiques, vers lesquels elle a redirigé une part croissante de ses exportations depuis le début du conflit ukrainien.

La Chine : une stratégie de résilience et de domination industrielle

La Chine, elle, mise sur une stratégie différente mais tout aussi efficace. Sous la direction de Xi Jinping, Pékin a construit une politique de sécurité énergétique fondée sur:

• La diversification des approvisionnements,

• La constitution de vastes réserves stratégiques, permettant d’amortir les fluctuations des marchés pétroliers.

Surtout, la Chine dispose d’un avantage structurel majeur : sa domination dans les industries liées à la transition énergétique. Les entreprises chinoises occupent une position dominante dans la production de :

• Batteries lithium-ion,

• Panneaux photovoltaïques,

• Véhicules électriques.

Cette domination confère à Pékin un rôle central dans la transformation du système énergétique mondial.

Un paradoxe stratégique

La crise d’Ormuz révèle un paradoxe : alors que la flambée des prix du pétrole accélère la recherche d’alternatives énergétiques, elle renforce simultanément la dépendance de nombreuses économies aux chaînes industrielles chinoises, notamment dans les secteurs des batteries, des panneaux solaires et des terres rares.

Pour l’Europe et une grande partie de l’Asie importatrice, dépendantes des hydrocarbures extérieurs, la crise se traduit par une pression inflationniste et un risque de ralentissement économique. Même les États-Unis, malgré leur production de pétrole de schiste, restent exposés aux fluctuations des prix mondiaux, qui influencent directement l’inflation et la stabilité politique intérieure.

Ainsi, la crise d’Ormuz ne se limite pas à une hausse des prix de l’énergie. Elle reconfigure les rapports de puissance dans l’économie mondiale, en renforçant la position d’acteurs capables de transformer les tensions énergétiques en levier stratégique.

Transition énergétique et dépendances stratégiques

La crise d’Ormuz agit comme un catalyseur d’une transformation énergétique déjà en cours. En perturbant brutalement l’approvisionnement pétrolier mondial, elle rappelle que la dépendance aux hydrocarbures reste une vulnérabilité stratégique majeure. Toutefois, contrairement aux chocs pétroliers du XXᵉ siècle, la réponse actuelle s’inscrit dans un contexte différent : celui d’une transition énergétique mondiale accélérée.

Une réponse historique vs. une transition contemporaine

En 1973, face au choc pétrolier, les pays occidentaux avaient réagi en diversifiant leurs sources d’énergie :

• La France avait développé son programme nucléaire,

• L’Europe avait accru ses importations de gaz norvégien,

• Les économies industrielles avaient engagé des politiques d’efficacité énergétique pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l’OPEP.

Aujourd’hui, la réponse s’oriente vers les énergies renouvelables et les technologies bas carbone. Mais cette transition s’accompagne d’une nouvelle forme de dépendance : industrielle et technologique.

Une dépendance qui se déplace

Une part importante des chaînes de valeur nécessaires à la transition énergétique est aujourd’hui concentrée en Chine. Les secteurs stratégiques illustrent cette réalité :

• Les terres rares (indispensables aux aimants des éoliennes et des moteurs électriques) sont largement dominées par l’industrie chinoise.

• Les batteries lithium-ion (cœur des véhicules électriques et du stockage d’énergie) sont majoritairement produites par des groupes chinois comme BYD.

• Les panneaux photovoltaïques : la Chine contrôle l’essentiel des capacités mondiales de production.

Cette concentration industrielle soulève un enjeu stratégique majeur. La transition énergétique, censée réduire la dépendance aux hydrocarbures du Moyen-Orient, risque de créer une nouvelle dépendance : celle des chaînes industrielles dominées par Pékin. La géopolitique de l’énergie ne disparaît donc pas avec la décarbonation ; elle se déplace vers de nouveaux secteurs industriels.

Vers une souveraineté énergétique et industrielle ?

Face à ce risque, plusieurs puissances agissent déjà pour diversifier leurs approvisionnements et relocaliser certaines productions critiques :

• Les États-Unis et l’UE multiplient les initiatives pour sécuriser l’accès aux minerais stratégiques (notamment en Australie, au Canada ou en Afrique).

• Ils investissent aussi dans le recyclage des batteries et le développement de nouvelles capacités industrielles.

Ainsi, la crise d’Ormuz ne se limite pas à un choc pétrolier. Elle révèle une mutation plus profonde : la transition énergétique devient un enjeu central de puissance et de souveraineté industrielle.

Scénarios stratégiques pour le système international

L’évolution de la crise d’Ormuz reste incertaine et dépendra des choix politiques et militaires des principaux acteurs. Trois trajectoires stratégiques peuvent redessiner l’équilibre du système international :

1. Désescalade rapide : une stabilisation progressive

Sous la pression des marchés et des grandes puissances importatrices d’énergie, une médiation internationale pourrait favoriser une stabilisation progressive :

• Des acteurs régionaux comme Oman ou la Turquie pourraient jouer un rôle de facilitateur.

• L’ONU tenterait d’encadrer un processus de désescalade.

• Les mines navales seraient neutralisées, la navigation sécurisée, et les marchés pétroliers retrouveraient un équilibre relatif.

2. Crise prolongée : un choc économique et social

Un scénario plus préoccupant verrait une perturbation durable du détroit d’Ormuz, s’étendant sur plusieurs mois, ponctuée d’incidents militaires et d’opérations navales limitées. Les conséquences seraient lourdes :

• Hausse persistante des prix de l’énergie,

• Ralentissement de la croissance mondiale,

• Pressions inflationnistes et tensions sociales dans les grandes économies importatrices, notamment en Europe et en Asie.

3. Point de bascule : une recomposition énergétique mondiale

La crise pourrait agir comme un véritable point de bascule pour le système énergétique mondial. La vulnérabilité révélée accélérerait :

• Les politiques de diversification énergétique,

• La sécurisation de nouvelles routes d’approvisionnement (pipelines régionaux, terminaux de GNL, corridors énergétiques reliant l’Asie, le Moyen-Orient et l’Europe).

Quelle que soit l’issue, une conclusion s’impose : la sécurité des flux énergétiques reste un fondement de la stabilité du système international.

Conclusion : Ormuz, symptôme d’un monde en recomposition

La crise d’Ormuz illustre une constante de la géopolitique mondiale : l’énergie reste au cœur des rapports de puissance. Malgré les progrès de la transition énergétique et la diversification des approvisionnements, l’économie mondiale dépend encore de quelques points de passage stratégiques.

Cette crise se distingue des chocs pétroliers passés par son contexte : elle survient à un moment où le monde connaît une double transformation :

• Une transition énergétique globale,

• Une rivalité stratégique croissante entre les grandes puissances.

Dans ce nouvel environnement, la question énergétique ne se limite plus à la production ou au transport des hydrocarbures. Elle englobe désormais :

• Les chaînes industrielles de la transition énergétique,

• Les minerais critiques,

• Les technologies de stockage,

• Les infrastructures électriques.

La compétition entre puissances se joue autant dans ces secteurs que dans les champs pétroliers ou les routes maritimes.

La crise d’Ormuz n’est donc pas un épisode isolé. Elle est le symptôme d’une recomposition plus large du système international. Elle rappelle que, au XXIᵉ siècle, la puissance se mesure autant à la capacité de sécuriser ses approvisionnements énergétiques qu’à celle de maîtriser les technologies qui permettront de s’en affranchir.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur





