Tunisie: Financement de projets d’excellence scientifique

Le programme d’encouragement à l’excellence scientifique sera poursuivi en 2026. Pas mois de 15 projets seront financés à hauteur de 200 000 D sur deux ans au profit d’enseignants-chercheurs dans les domaines de leurs compétences. L'objectif est de stimuler des projets scientifiques à fort impact et à potentiel d'innovation. Le financement couvre l’achat d’équipements scientifiques, les frais de fonctionnement, la rémunération des contrats de recherche (minimum de 1 300 DT/mois) et autres.

