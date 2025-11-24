Etablir de nouveaux ponts entre la Tunisie et la Suède: signature d'un accord entre la MSB et Mälardalen University

Enrichir le partenariat entre les deux pays et l’élargir : la Chambre de commerce tuniso-suédoise (STHK), s’y emploie activement en collaboration avec l’Ambassade de Suède. Elles organisent avec la Mediterranean School of Business (MSB), un colloque intitulé : construire des ponts entre la Tunisie et la Suède, qui se tiendra le jeudi 27 novembre 2025 au siège de la MSB, au Lac 2.

Cet événement, indique le président de la chambre, Khaled Haddad, réunira des intervenants tunisiens et suédois, des universitaires ainsi que des chefs d’entreprise, autour de trois thématiques à savoir les chercheurs, les institutions académiques et les ambitions des étudiants.

Il sera marqué par la signature d’un accord de coopération entre la South Mediterranean University – MedTech (Tunisie) et Mälardalen University (Suède). Cet accord est le résultat d’une année de pourparlers et de coordination entre les deux universités qui ont démarré à l’occasion du colloque organisé par la STHK en novembre 2024. Une telle coopération marque le début d’une dynamique que notre Chambre entend poursuivre, en jouant un rôle de catalyseur de futurs partenariats universitaires entre les deux pays. Ce colloque constituera à cet égard une excellente opportunité de réseautage.

Le programme