Décès du Pr Abdellatif Khemakhem

Fondateur et premier doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) de Sfax, le Pr Abdellatif Khemakhem est décédé dimanche en fin d’après-midi à Sfax. Figure emblématique de l’université tunisienne et arabe, il avait marqué de ses empreintes pendant plus de 50 ans, le parcours académique de générations successives d’économistes et de gestionnaires dans de nombreux pays.

Le Pr Khemakhem est le premier Tunisien à avoir obtenu tous ses diplômes (licence en 1962, maîtrise en 1964 et doctorat en 1966) aux États-Unis d'Amérique. Il est le fondateur de l’Institut national de la productivité, et de plusieurs institutions académiques prestigieuses ainsi que d’organisations scientifiques aux États-Unis, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Après avoir enseigné aux Etats-Unis d’Amérique (1963 – 1967) et en France (1967 – 1970), le Pr Abdellatif Khemakhem a été nommé directeur de l’Institut supérieur de gestion (ISG, Tunis), puis chargé de créer la FSEG à Sfax en 1974 qu’il dirigera jusqu’en 1988. Dès 1990, il s’installera à Ryad pour fonder la Business School de l’université du Roi Saoud et assumera pendant près de 30 ans différentes charges académiques et des missions de conseiller auprès de grands groupes saoudiens.

Allah Yerhamou.

