Le docteur Mohamed Jemaà, lauréat du Prix de Recherche sur le Cancer King Hussein, édition 2025

Le 14 novembre 2025, à Amman, Son Altesse Royale, le Prince Talal bin Muhammad de Jordanie a rendu hommage aux lauréats du Prix de la Recherche sur le Cancer King Hussein 2025 au nom de Leurs Majestés le Roi Abdallah II et la Reine Rania Al Abdullah.

Le King Hussein Cancer Center (KHCC) et sa Fondation (KHCF) sont des institutions jordaniennes non gouvernementales et à but non lucratif, leader dans la lutte contre le cancer au Moyen-Orient. Ce prix annuel a été lancé en 2020 pour honorer la mémoire du Roi Hussein bin Talal, qui était un fervent défenseur de la recherche sur le cancer. Il a pour objectifs de renforcer les efforts de recherche dans le monde arabe, à honorer les chercheurs arabes établis et prometteurs, et à faire progresser la compréhension des caractéristiques du cancer dans la région.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Son Altesse Royale, la Princesse Ghida Talal, Présidente de la Fondation et du Centre King Hussein pour le Cancer.

Dans son discours, la Princesse Ghida a souligné que le rêve d'un monde arabe pleinement engagé dans la recherche mondiale sur le cancer était en train de devenir une réalité, porté par de brillants esprits.

Le prix est attribué à plusieurs catégories de scientifiques, chercheurs et médecins, notamment le prix du meilleurs chercheurs établie à l’international (Jeune chercheur et chercheur senior) et celui du chercheur établie dans le monde arabe, là aussi les catégories Jeune et Senior.

Cette année, le docteur Mohamed Jemaà à reçu le prix du meilleur jeune chercheur en cancérologie dans le monde arabe, sélectionnés parmi des centaines de chercheurs représentant plus de 26 pays. Rappelons que le docteur Mohamed Jemaà est chercheur en cancérologie établie dans le laboratoire de génétique humaine de la faculté de médecine de Tunis et professeur à la faculté des sciences de Tunis, deux établissements sous la tutelle de l’université Tunis el Manar. Le docteur Jemaà travaille sur les formes graves et métastatiques des tumeurs solides, et a à son actif des dizaines de publications scientifiques, ainsi que des brevets internationaux et des traitements en cours de validation clinique. Il est également le coordinateur de plusieurs programmes qui visent à renforcer les collaborations internationales entre chercheurs tunisiens de la diaspora et leur pays natal la Tunisie (le réseau YTRB Network) ainsi que le réseau LEARN and WIN qui veut le renforcement des capacités des chercheurs tunisiens. Le docteur Mohamed Jemaà dirige aussi le programme Science & Philosophie, une série d’interview avec des chercheurs de rang mondial pour parler de l’importance de la recherche scientifique dans le développement des sociétés et l’humain.

Une grande première pour la Tunisie pour ce prix prestigieux et vivement les prochains pour l’Université Tunisienne