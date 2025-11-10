Bâtir une IA africaine souveraine et ambitieuse : trois jours à Sousse en congrès africain global

Imaginer une Intelligence artificielle (IA) inclusive, ambitieuse et tournée vers le monde: des leaders africains et internationaux plancheront sur cette thématique à Sousse du 17 au 19 novembre courant, à la faveur du “Global AI Congress Africa” (GAICA) 2025. Trois jours durant, la Novation City se transformera en un hub panafricain d’innovation, d’expérimentations et de partenariats stratégiques. Des chercheurs, entrepreneurs et décideurs se rassembleront pour bâtir une IA africaine souveraine et ouverte, capable de répondre aux priorités du continent tout en dialoguant avec le monde.

Avec plus de 6000 participants, 200 startups, 130 experts internationaux et 134 intervenants, GAICA 2025 constituera le plus grand rendez-vous africain dédié à l’intelligence artificielle : de la recherche à l’investissement, du code à l’impact.

Organisé par Novation City, en partenariat avec TPM Events, et avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations de Tunisie et de la GIZ, l’événement incarne une conviction forte : l’Afrique ne subit plus la révolution technologique, elle la conduit.

Un programme au cœur des grands défis africains

Le GAICA 2025 proposera une immersion complète dans l’intelligence artificielle appliquée aux enjeux du continent : santé, agriculture, finance, industrie, gouvernance et éducation.

Plus de 130 experts internationaux animeront keynotes, panels et masterclasses, pour relier la recherche, l’entreprise et la politique publique. Les échanges se déploieront dans trois halls thématiques complémentaires:

1- Technology Hall, vitrine des géants de la tech et des innovations mondiales;

2- Startup Hall, espace dédié aux jeunes pousses africaines les plus prometteuses;

3- Business Hall, lieu de réseautage, de partenariats et de connexions investisseurs– entrepreneurs.

