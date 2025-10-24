Greenov’i lance son deuxième appel à manifestation d'Intérêt GreenAssist pour le diagnostic environnemental des entreprises

Greenov’i, projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable » pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification, lance son deuxième appel à manifestation d’intérêt GreenAssist dans le cadre de son dispositif Vouchers verts pour accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transition écologique.

Ce programme vise à soutenir les PMEs industrielles et artisans à travers un diagnostic environnemental approfondi, afin d’optimiser leur processus de production, réduire leur impact écologique et adopter des pratiques durables.

Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt

Le programme GreenAssist propose aux entreprises sélectionnées un diagnostic environnemental dans les domaines suivants:

• Gestion des déchets

• Gestion de l’énergie

• Gestion durable de l’eau

L'objectif est d'accompagner ces entreprises dans l'élaboration de stratégies durables, optimisées et performantes, visant à réduire leur empreinte environnementale et à développer des modèles économiques responsables.

Qui peut participer?

Les entreprises éligibles doivent répondre aux critères suivants:

• PME et/ou artisan.es tunisien.nes, avec un effectif de 1 à 199 employés.

• Chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 millions de dinars.

• En activité depuis au moins 3 ans.

• Conformité fiscale et sociale.

• Capacité à apporter un co-financement potentiel d’un projet de transition écologique dont le coût total (dépenses éligibles) ne dépasse pas 60 000 EUR.

Soumission des candidatures

Les entreprises intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature via le site www.greenovi.tn, avant le 17 novembre 2025 à 23h59. : Les éléments requis pour la constitution du dossier de candidature sont disponibles via le lien ci-après: https://greenovi.tn/2025/10/16/2991/

Sessions d’information pour les candidats

Des sessions d’information seront organisées pour aider les entreprises à mieux comprendre les exigences du programme et à finaliser leur candidature. Ces sessions se tiendront entre le 23 octobre et le 7 novembre 2025.

Dates clés

- Dates des sessions d’informations:

• En ligne: 23 octobre 2025 à 14h (lien d’inscription à retrouver sur les réseaux sociaux du projet Greenov’i)

• Tunis (CITET): 29 octobre 2025 à 9h30

• Monastir (Technopark Neotex): 30 octobre 2025 à 10h

• Mannouba (Neopark Elfejja): 31 octobre 2025 à 10h

• Novation City (Pôle de Sousse): 6 novembre 2025 à 10h

• Centre d’affaires de Sfax: 7 novembre 2025 à 10h

- Date limite de soumission des candidatures : 17 novembre 2025 à 23h59 (heure de Tunis)



