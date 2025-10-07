Nouveau bâtonnier des avocats: La méthode Bethabet

Détient-il une recette magique ? Porté bâtonnier des avocats du barreau de Tunisie par un vote massif dès le premier tour qui place en lui beaucoup d’espoir, Me Boubaker Bethabet n’aura que trois ans (2025-2028) pour «hisser la profession à un niveau nettement supérieur». «Un changement significatif nécessaire» urge. A lui d’en inventer la méthode.

Rodé au fonctionnement du Conseil national de l’ordre et ancré au sein de la profession, le nouveau bâtonnier n’ignore rien de l’ampleur de la tâche qui l’attend, ni des grandes priorités à traiter. L’échange de lettres qu’il vient d’avoir avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Me Brahim Bouderbala, lui-même ancien bâtonnier (2019-2022), en donne un avant-goût. S’empressant, au lendemain du scrutin, d’adresser ses vœux au nouveau bâtonnier élu, le président de l’ARP place la défense de l’indépendance de la profession au premier titre des préoccupations, se déclarant persuadé que Me Bethabet se dépensera sans compteer. Il soulignera la relation étroite entre la profession d’avocat et la défense des droits et libertés, et qu’elle demeurera en tête des forces veillant à l’ancrage des valeurs de la citoyenneté et œuvrant à la préserver des tiraillements. Plus qu’un simple message de vœux protocolaire, de bons vœux pour le mandat qui commence.

Les anciens bâtonniers depuis l’indépendance



1. 1958-1961 : Chédli Khalladi 2. 1961-1963 : Abdelrahman Abdennabi 3. 1963-1965 : El Bahri Guiga 4. 1965-1967 : Mohamed Chakroun 5. 1967-1969 : Taoufik Ben Cheikh 6. 1969-1971 : Ezzeddine Cherif 7. 1971-1973 : Taoufik Ben Cheikh 8. 1973-1975 : Mohamed Bellalouna 9. 1975-1977 : Fethi Zouhair 10. 1979-1983 : Lazhar Karoui Chebbi 11. 1983-1992 : Mansour Cheffi 12. 1992-1998 : Abdelwahab El Bahri 13. 1998-2001 : Abdeljelil Bouraoui 14. 2001-2004 : Béchir Essid 15. 2004-2007 : Abdessattar Ben Moussa 16. 2007-2010 : Béchir Essid 17. 2010-2012 : Abderrazak Kilani 18. 2012-2013 : Chawki Tabib 19. 2013-2016 : Mohamed Fadhel Mahfoudh 20. 2016-2019 : Ameur Meherzi 21. 2019-2022 : Brahim Bouderbala 22. 2022-2025 : Hatem Meziou 23. 2025 - … : Boubaker Bethabet

Deux jours après, dans sa lettre de réponse soigneusement rédigée, le bâtonnier Bethabet assure le président de l’ARP que «la profession demeurera fidèle à sa mission». D’emblée, il souligne «l’importance de la restauration du rôle constitutionnel efficace du Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu’institution capable de protéger les magistrats, de garantir leur indépendance et de les préserver de toute forme de pression et d’orientation.» L’objectif stratégique est ainsi clairement réitéré.

Des urgences

Deux autres questions fondamentales sont également mentionnées: la mise en place et la consolidation des garanties légales des droits de la défense, et la modernisation du cadre légal de la profession (érigée en noble mission), dans l’intérêt général. Comme il aura l’occasion de l’expliciter dans d’autres déclarations, le bâtonnier Bethabet entend faire aboutir deux revendications essentielles de ses confrères.

• La première est le renforcement du rôle de l’avocat et de sa capacité de s’acquitter pleinement de sa mission sans entrave.

• La seconde est la reprise en main par le Conseil de l’ordre du projet de loi relatif à l’organisation de la profession et son adoption par l’ARP, en révisant et en complétant le décret-loi n°2011-79 du 20 août 2011.

Une urgence sociale s’impose à l’agenda du nouveau bâtonnier et de son équipe : la revalorisation de la pension de retraite des avocats. Affiliés à une caisse indépendante, la Caisse de prévoyance et de retraite des avocats (Capra), héritière depuis 2008 d’une vieille institution du début du siècle dernier, elle puise ses ressources principalement dans les cotisations de ses assurés sociaux ainsi que des recettes au titre du timbre d’avocat devant être apposé sur tout acte entrepris. La modestie de ces ressources et le déséquilibre financier de la Capra rendent la pension de retraite d’environ 1 600 DT par mois. Un montant jugé modique, en fonction du coût de la vie et comparativement à d’autres professions, notamment les magistrats. La proposition immédiate est d’augmenter le montant du timbre d’avocat.

Mais, plus généralement, c’est la refonte du système de prévoyance et de retraite incarné par la Capra qui revêt un caractère d’urgence et exige un appui au plus haut niveau afin de régler définitivement le dossier. «Ce n’est là en fait que l’une des expressions des revendications sociales d’un grand nombre d’avocats», confie à Leaders un proche de la profession. «Sur les plus de 9 000 avocats inscrits au barreau, poursuit-il, la situation financière est difficile pour plusieurs centaines d’entre eux qui font face à de multiples contraintes et charges, peinant à payer le loyer du cabinet, le secrétariat et les collaborateurs, mais aussi à obtenir des clients et des honoraires comme fixés par l’Ordre.»

Une large diversité de la base

Le bâtonnier Bethabet est sans doute sensible à cette situation qui persiste et s’élargit. Il sait combien les solutions efficaces qui y seront apportées conforteront sa position et crédibiliseront sa démarche. Pour cela, un climat de sérénité et un esprit de bonne collaboration avec les autorités et les institutions concernées sont nécessaires à instaurer rapidement, accompagnés de contacts suivis. Echaudés par de précédentes expériences, les avocats fondent cette fois-ci beaucoup d’espoir sur les démarches qui seront entreprises. Ecartant toute confrontation avec les autorités, tant au cours de sa campagne qu’après son élection, Me Boubaker Bethabet a fait part de sa disposition à faire prévaloir la collaboration et l’entente dans le respect mutuel, pour la protection des droits et de la justice.

Il doit cependant y rallier ses coéquipiers membres du Conseil national de l’ordre des avocats de Tunisie. Ce conseil se compose du bâtonnier, des présidents des sections régionales et de quatorze membres élus par l’assemblée générale. Dans la diversité de la représentation des avocats et des propres convictions, l’alignement de tous les membres, ou du moins de leur majorité, sur des positions officielles à tenir n’est guère facile, tout comme l’appui de la profession et son unité. D’où la complexité de la mission du bâtonnier. Dès la fin de la composition du conseil et l’élection du secrétaire général, Me Boubaker Bethabet aura à déclencher «sa méthode» et avancer très rapidement dans un parcours d’efficience. Travailleur et rompu au dialogue, il doit garder le cap sur le stratégique, tout en gérant un quotidien très intense. Avec la volonté de se faire une place honorable parmi ses 22 prédécesseurs, et laisser des réalisations reconnues. La profession en a grandement besoin.