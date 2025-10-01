Ibraaz, nouveau lieu d’art et de pensée critique, ouvre ses portes à Londres (Album photos)

La plateforme culturelle Ibraaz, portée par la Fondation Kamel Lazaar, a tenu ce matin du 1er octobre une rencontre avec la presse au 93 Mortimer Street, à Londres, afin d’annoncer son ouverture officielle. Ce nouvel espace, conçu pour mettre en lumière la « Majorité mondiale », accueillera le public à partir du 15 octobre 2025.

Installé dans un bâtiment classé de six étages, Ibraaz se définit comme un « brave space », selon sa fondatrice et vice-présidente de la Fondation Kamel Lazaar, Lina Lazaar: un lieu d’hospitalité, de dialogue et de réflexion, où artistes, penseurs et publics de la Majorité mondiale sont invités à interroger les récits dominants et à imaginer d’autres horizons.

Repensé par l’architecte Sumayya Vally (Counterspace), cet espace proposera expositions, débats, projections, concerts, librairie, café et bibliothèque.

Son programme inaugural, prévu dès le 15 octobre, inclut notamment l’exposition Parliament of Ghosts de l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama, des rencontres et débats — dont certains sur la technologie et le pouvoir —, un riche programme musical dirigé par Imed Alibi, ainsi qu’une librairie en résidence avec le Palestine Festival of Literature.