Elyes Ghariani - Allemagne: Du pacifisme stratégique à la puissance militaire assumée

Depuis l’été 2024, un chiffre résume à lui seul une mutation stratégique: 13,2 milliards d’euros d’exportations d’armement, un record historique pour l’Allemagne. Ce résultat n’est pas seulement un succès industriel: il marque la fin d’une tradition de retenue militaire et l’entrée dans une nouvelle ère.

Sous l’effet de la guerre en Ukraine et de la recomposition des équilibres européens, Berlin fait désormais de la puissance militaire un levier central de sa politique. Cette évolution appelle une analyse approfondie: quelles en sont les origines, quelles implications pour la sécurité européenne, et quelles opportunités géopolitiques ouvre-t-elle?

Le choc ukrainien, catalyseur d’une transformation

L’invasion de l’Ukraine en février 2022 a constitué un choc stratégique majeur pour l’Europe, et plus encore pour l’Allemagne: puissance économique incontestée mais puissance militaire bridée par un consensus historique. Ce conflit a forcé Berlin à dépasser ses réticences pour s’engager dans un réarmement massif.

Dès les premiers jours, l’Allemagne a conjugué responsabilités économiques, politiques et stratégiques. Le soutien militaire à Kiev s’est traduit par une mobilisation industrielle inédite. En 2024, 64 % des 13,2 milliards d’euros d’armements exportés ont été livrés directement à l’Ukraine, preuve d’une redéfinition claire des priorités stratégiques de Berlin.

Cette transformation s’est appuyée sur un consensus populaire inédit: 75 % des Allemands soutiennent aujourd’hui l’effort de réarmement, exprimant à la fois une volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des alliés extérieurs et une légitimation politique pour accroître les moyens de défense.

Dans les faits, un fonds spécial de 24 milliards d’euros a été créé, et le budget militaire atteint 95 milliards en 2025. Au-delà des chiffres, c’est un véritable saut qualitatif qui s’opère: une Allemagne prête à assumer un rôle sécuritaire majeur, portée par une industrie de défense revitalisée.

Ainsi, Berlin n’est plus seulement le moteur économique de l’Union européenne: elle devient un acteur militaire central, déterminé à peser dans la redéfinition des équilibres stratégiques du continent. Ce passage de la prudence à l’activisme militaire soulève d’ores et déjà de nombreuses interrogations sur l’avenir des équilibres européens, transatlantiques et régionaux.

La fin d’une ère: l’Allemagne rompt avec la retenue militaire

Depuis 1945, l’Allemagne s’était imposé une autolimitation stricte. Dictée par le poids de l’histoire et la volonté d’écarter tout retour à une puissance agressive, cette retenue s’exprimait par des engagements essentiellement défensifs ou multilatéraux, sous l’égide de l’UE et de l’Otan. Ce choix avait consolidé la stabilité européenne et rassuré ses voisins.

Mais à la fin des années 1990, cette doctrine a commencé à se fissurer. En 1999, l’intervention au Kosovo, sous Gerhard Schröder, a marqué un premier tournant : pour la première fois depuis la guerre, la Luftwaffe participait à une opération extérieure. Deux ans plus tard, l’engagement en Afghanistan confirmait la remise en cause du principe de retenue, révélant les limites d’une doctrine inadaptée à un monde multipolaire et instable.

Sur le plan intellectuel, des voix s’élevaient déjà pour dénoncer cet «auto-enchaînement» et plaider pour un alignement de la puissance militaire allemande sur son poids économique et politique. Longtemps marginale, cette idée a progressivement gagné du terrain, portée par les milieux stratégiques qui jugeaient insuffisants les moyens consacrés à la défense.

Sous Angela Merkel, la prudence est restée la règle. La chancelière, oscillant entre volonté d’un leadership européen et respect du consensus intérieur, a incarné l’ambivalence d’une société partagée entre mémoire historique et nouvelles menaces sécuritaires.

Aujourd’hui, avec des exportations d’armement record et un budget de défense sans précédent, cette époque touche à sa fin. L’Allemagne assume désormais son rôle de puissance militaire, décidée à défendre ses intérêts stratégiques et à peser sur la sécurité européenne et mondiale. Cette rupture appelle à repenser les équilibres institutionnels européens et transatlantiques, ainsi que la place de Berlin dans un ordre international en recomposition permanente.

Une doctrine nouvelle: puissance proactive et industrielle

L’Allemagne vit un véritable changement de paradigme. D’une posture défensive et prudente, elle adopte désormais une stratégie proactive, assumée et industrielle. Ce tournant ne se résume pas à une hausse budgétaire: il traduit l’ambition de Berlin de renforcer ses capacités et de s’imposer comme acteur central du nouvel ordre sécuritaire européen et mondial.

Désormais, l’Allemagne n’est plus seulement une puissance économique. Elle se positionne comme pilier de la défense européenne et partenaire incontournable des alliances transatlantiques. Sa puissance technologique et industrielle devient un instrument d’influence, au service d’une diplomatie sécuritaire renforcée.

Le budget de la défense atteint 95 milliards d’euros en 2025, complété par un fonds spécial de 24 milliards destiné à moderniser les forces terrestres, aériennes et navales, développer les cybercapacités et renforcer la défense antimissile. L’objectif est clair : aller au-delà des capacités traditionnelles pour investir dans les technologies de pointe adaptées aux conflits contemporains.

Cette doctrine s’appuie aussi sur une intégration accrue dans les chaînes d’armement mondiales. Déjà leader dans l’équipement militaire, l’Allemagne consolide ses partenariats technologiques en Europe et au-delà, renforçant à la fois son autonomie stratégique et une coopération européenne plus intégrée, où l’industrie devient levier politique.

Enfin, Berlin s’engage plus activement dans les missions de sécurité collective. Loin d’une présence symbolique, elle assume un rôle opérationnel dans la gestion des crises régionales et globales.

Mais cette visibilité accroît aussi les attentes de ses alliés et attire l’attention de ses rivaux, plaçant l’Allemagne dans une position délicate : puissance européenne incontournable et moteur d’une redéfinition des architectures de défense mondiales.

Cette nouvelle doctrine révèle une Allemagne tournée vers l’avenir, consciente que puissance militaire et stature politique sont désormais indissociables, et prête à assumer un rôle géopolitique de premier plan.

Un nouveau pivot géopolitique en Europe et dans l’Otan

La montée en puissance militaire de l’Allemagne redessine l’équilibre des forces en Europe et réaffirme son rôle dans l’architecture de sécurité transatlantique. Elle confère à Berlin une responsabilité accrue, tout en suscitant des interrogations sur les limites d’un leadership désormais plus affirmé.

En Europe, l’Allemagne devient le pivot stratégique d’une défense plus intégrée et autonome. Sa capacité industrielle, technologique et logistique structure les coopérations de l’Union européenne et de la Coopération structurée permanente (Pesco), un cadre permettant aux États membres de l’Union de développer conjointement des projets de défense coordonnées, faisant de Berlin un leader de fait dans la définition des priorités sécuritaires européennes.

Sur le plan transatlantique, ce tournant est perçu à la fois comme un soulagement et un défi. Il répond aux appels des États-Unis pour une Europe plus autonome, mais soulève des tensions potentielles autour du partage des responsabilités et de la prise de décision au sein de l’Otan. Washington reste attentif à la cohérence entre la montée en puissance allemande et ses engagements globaux.

À l’échelle internationale, l’Allemagne projette désormais une image plus assertive et stratégique. Sa capacité à fournir des équipements de pointe lui confère un levier d’influence dans les négociations de sécurité, nourrissant son ambition d’agir à la fois comme équilibrage européen et comme interlocuteur recherché des grandes puissances.

Mais ce repositionnement comporte des risques. La militarisation croissante de l’Allemagne ravive certaines sensibilités historiques et alimente les inquiétudes de la Russie.

Une affirmation jugée trop agressive pourrait fragiliser des alliances ou créer de nouvelles tensions. Berlin devra donc concilier affirmation stratégique et responsabilité diplomatique, afin de préserver la stabilité qu’elle souhaite défendre.

Ainsi, l’Allemagne se trouve à l’aube d’une redéfinition majeure de son rôle sécuritaire. Cette mutation influencera durablement les dynamiques européennes et transatlantiques, tout en exigeant une vigilance constante dans la gestion des équilibres régionaux et globaux.

Perspectives incertaines: entre leadership et risques

La dynamique de réarmement engagée par l’Allemagne soulève une question essentielle: celle de la solidité du consensus qui la soutient. Certes, 75 % des citoyens l’approuvent, mais ce soutien reste tributaire de l’évolution du contexte international et des résultats concrets. Une percée décisive ou, à l’inverse, un enlisement du conflit ukrainien pourrait infléchir l’opinion publique et la volonté politique de maintenir cet effort.

Sur le plan économique, la modernisation des forces et le développement de technologies de pointe exigent des investissements massifs et durables. L’industrie de défense allemande doit non seulement répondre à une demande intérieure accrue, mais aussi rester compétitive face à une concurrence mondiale exigeante. Cela implique un renforcement de la recherche, une sécurisation des chaînes d’approvisionnement et une organisation capable de s’adapter à des besoins stratégiques en constante évolution.

À l’international, Berlin se retrouve au cœur des rivalités entre grandes puissances. Son soutien à Kiev alimente les tensions avec Moscou, tandis que l’ascension militaire de la Chine impose d’intégrer ce paramètre dans ses choix stratégiques et technologiques. Dans ce contexte, l’Allemagne devra conjuguer fermeté et dialogue multilatéral, afin d’éviter une spirale de confrontation.

Trois scénarios s’esquissent : un approfondissement du réarmement, consacrant Berlin comme chef de file de la défense européenne et de l’Otan ; un ajustement plus prudent, dicté par la conjoncture économique ou politique; ou encore des ruptures externes — désescalade en Ukraine, recomposition transatlantique — qui redéfiniraient sa trajectoire.

Dans cette phase d’incertitude, l’Allemagne dispose d’une marge de manœuvre, mais aussi d’une responsabilité majeure : inscrire son nouveau rôle dans une vision cohérente, adaptée aux réalités mouvantes, tout en préservant l’équilibre interne de son consensus politique. Sa trajectoire pèsera durablement sur l’évolution des architectures de sécurité européennes et mondiales.

L’Allemagne, nouvel équilibriste de la sécurité mondiale

L’Allemagne connaît aujourd’hui une mutation stratégique sans précédent. Longtemps cantonnée à son rôle de puissance économique, elle s’affirme désormais comme un acteur militaire central, pesant sur les équilibres européens, transatlantiques et mondiaux. Ce basculement ne relève pas seulement d’un changement doctrinal: il redessine les rapports de force sur le continent et au-delà.

En conjuguant poids économique, puissance industrielle et influence stratégique, Berlin dépasse le cadre national. Il reconfigure les équilibres au sein de l’Union européenne, réoriente les dynamiques transatlantiques et s’impose comme une puissance militaire dont les choix pèseront directement sur l’ordre international.

Mais cette montée en puissance s’accompagne de responsabilités lourdes. En Europe, l’Allemagne est à la fois moteur d’une défense plus intégrée et garante d’un équilibre fragile avec ses partenaires. Au sein de l’Otan, elle répond aux attentes américaines pour une Europe plus autonome, mais suscite aussi des interrogations sur le partage des responsabilités et l’équilibre décisionnel. À l’échelle mondiale, son soutien à l’Ukraine la place au cœur de la confrontation avec Moscou, tandis que l’ascension de la Chine l’oblige à inscrire ses choix dans un jeu de rivalités globales.

Ce repositionnement n’est toutefois pas exempt de risques. L’image d’une Allemagne de nouveau forte militairement peut raviver des sensibilités historiques et nourrir des méfiances régionales. Le défi pour Berlin sera de trouver l’équilibre entre affirmation stratégique et responsabilité diplomatique, afin que sa puissance ne se transforme pas en facteur d’instabilité.

Ainsi, l’évolution de la politique de défense allemande dépasse le cadre européen: elle contribue à redéfinir les fondements mêmes de la sécurité collective dans un mon-de fragmenté et instable. Plus qu’un ajustement militaire, c’est un tournant géopolitique majeur, dont les effets marqueront durablement le XXIe siècle. L’Allemagne apparaît désormais comme un acteur stratégique incontournable, appelé à transformer sa puissance militaire retrouvée en un levier de stabilité, d’équilibre et de dialogue.

Elyes Ghariani

Ancien ambassadeur