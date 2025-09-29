Advans Tunisie obtient la notation institutionnelle B+ auprès de MicroRate

Advans Tunisie, institution de microfinance engagée depuis 2015 dans la promotion de l’inclusion financière des micro-entrepreneurs et des petites entreprises tunisiennes, annonce avoir obtenu la notation institutionnelle B+ attribuée par MicroRate, agence indépendante de notation spécialisée dans la microfinance.

Cette distinction vient saluer la performance globale d’Advans Tunisie, sa bonne gouvernance et son efficacité dans la gestion des risques. Elle confirme également la solidité financière et l’impact social positif de l’institution, qui a su démontrer sa résilience face aux défis économiques.

«Cette notation B+ est bien plus qu’un indicateur de performance, elle reflète l’engagement profond de l’institution à bâtir une microfinance plus équitable, responsable et durable», a déclaré Mme Meriem Zine, Directrice Générale d’Advans Tunisie.

Depuis sa création, Advans Tunisie a pour mission de faciliter l’accès au financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), acteurs essentiels du tissu économique national. Cette notation illustre la solidité de son modèle, mais aussi la confiance que lui accordent ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs.

Aujourd’hui, Advans Tunisie accompagne plus de 37 000 clients actifs à travers la Tunisie grâce à un réseau de 29 agences au service des micro-entrepreneurs. L’institution contribue activement à la création d’emplois, à la réduction des inégalités et au renforcement de l’inclusion financière.

