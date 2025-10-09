nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau

Depuis 36 ans, nouvelair ne se contente pas de relier des destinations : elle tisse des liens, rapproche les cœurs et accompagne les plus belles histoires de voyage. Pour marquer cet anniversaire, la compagnie exprime sa gratitude envers ses passagers à travers une offre exceptionnelle.

Du 9 au 13 octobre 2025, profitez de 36 % de réduction sur tous les billets, pour des voyages prévus entre le 9 octobre 2025 et le 31 mars 2026 (Les périodes des vacances scolaires sont comprises).

Détails de la promotion

• Réduction: 36%(*) sur le prix affiché HT.

• Période de vente: du 09 octobre 2025 au 13 octobre 2025.

• Période de voyage: du 09 octobre 2025 au 31mars 2026 (les vacances scolaires sont comprises).

• Destinations: France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, Turquie, Algérie, Maroc et l’Arabie Saoudite, au départ et à destination de la Tunisie

• Modification/annulation: conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

Réservez vos billets:

• Sur notre site web: www.nouvelair.com

• Via notre application mobile:

- App Store: https://www.apple.com/fr/app-store/

- Play Store: https://play.google.com/store/apps?hl=fr&pli=1

• À l’agence Centre Urbain Nord et dans nos points de vente situés à l’aéroport Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

• En contactant notre service client: 36 020 920

Avec cette offre anniversaire, nouvelair réaffirme la promesse qui l’anime depuis 1989: rendre le voyage plus accessible.



