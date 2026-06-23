Automobiles Zouari et SOTUDIS inaugurent «STE MSAHLI MOTORS», une nouvelle agence 3S à Kairouan

Dans le cadre de leur stratégie d’expansion et de renforcement de leur présence sur le marché tunisien, Automobiles Zouari et SOTUDIS annoncent l’inauguration officielle de la nouvelle agence 3S «STE MSAHLI MOTORS» à Kairouan, représentant les deux marques Mahindra et Geely.

Cette ouverture s’inscrit dans une volonté claire d’offrir aux clients une proximité accrue, un meilleur service après-vente et une expérience automobile complète et modernisée au coeur de la région du centre.

Un espace 3S moderne et complet

La nouvelle agence «STE MSAHLI MOTORS» est conçue selon les standards internationaux du concept 3S, permettant de regrouper en un seul lieu la vente de véhicules, l’entretien et la disponibilité des pièces de rechange.

L’espace se distingue par:

• Deux showrooms modernes et accueillants, dédiés à la présentation des modèles Mahindra et Geely.

• Un atelier de service après-vente qui s’étend sur 1500 m² équipé de technologies de diagnostic avancées

• Un espace pièces de rechange de superficie de 600 m² garantissant disponibilité et rapidité d’intervention

• Une équipe formée pour offrir un accompagnement client personnalisé et de qualité

Une stratégie de proximité et de croissance

À travers cette nouvelle implantation, Automobiles Zouari et SOTUDIS réaffirment leur engagement à développer un réseau solide et performant sur l’ensemble du territoire tunisien, en mettant l’accent sur la proximité, la qualité de service et la satisfaction client. Tous les passionnés d’automobiles sont invités à découvrir la nouvelle agence agréée «STE MSAHLI MOTORS» située à Rue Monji Slim 3100 – Route Haffouz Kairouan, ou à contacter l'agence directement au 77 277 263. Cette nouvelle agence agréée «STE MSAHLI MOTORS» élargit encore le réseau d’Automobiles Zouari et de SOTUDIS, qui s’étend aujourd’hui à 9 agences réparties sur l’ensemble du territoire : Grand Tunis (Bir El Kassaa, Ben Arous, Mnihla et La Marsa), Sousse, Nabeul, Sfax, Gabès et Kairouan.

