Lamisse Lassilaa - Mode, musées et art : vers une muséification de la mode?

Lamisse Lassilaa est artiste visuelle et doctorante à l’Université Paris 8, en co-direction avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Chercheuse en Arts, Esthétique et Sciences de l’art. Elle travaille sur une thèse de doctorat intitulée «L'interaction entre art et mode en France: des années 1950 à nos jours». Relations entre l’art et la mode. Active à la fois dans le champ de la recherche, de la création artistique, et de la mode. Elle a publié plusieurs articles dans des médias culturels.

Dans cet article, elle explore la transformation profonde des rapports entre la mode, l’art et les institutions muséales. Longtemps considérée comme un domaine éphémère et commercial, la mode s’impose désormais comme un véritable langage artistique grâce à son entrée dans les musées, ses collaborations avec les artistes contemporains et la scénographie spectaculaire des défilés. À travers des exemples emblématiques comme Louis Vuitton au Louvre, Dior au Musée Rodin ou Jacquemus au Musée Picasso et à Versailles, l’auteure montre comment le vêtement devient porteur de récit, de mémoire et d’expérience esthétique immersive.

Lamisse Lassilaa également les notions d’«artification» et de «muséification» de la mode, qui traduisent l’évolution du vêtement vers un objet patrimonial et culturel reconnu. En s’appuyant sur les créations de Rick Owens, Dior ou Jacquemus, Lamisse Lassilaa met en lumière la manière dont la mode dialogue aujourd’hui avec la sculpture, l’architecture, la performance et le patrimoine. Elle souligne enfin que cette reconnaissance institutionnelle redéfinit les frontières traditionnelles entre art, luxe, design et culture contemporaine, faisant du vêtement un médium artistique à part entière.

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